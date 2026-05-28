顏寬恒被控詐領108萬助理費判刑7年10月 最高法院今撤銷發回更審

國民黨立委顏寬恒被控沙鹿莊園豪宅竊占國有地、假買賣及詐領助理費，一、二審認定詐領108萬元、豪宅假買賣，依貪汙治罪條例維利用職務機會詐取財物罪判顏7年10月徒刑，最高法院今撤銷原判決，發回台中高分院更審。

檢方起訴，莊園竊佔國有地1097.14平方公尺被告發，顏寬恒為脫手，以借款為名以4515萬元賣給設計師張于廷，並和妻子陳麗凌及林共謀，由張購買豪宅；另顏以林為人頭詐領108萬元助理費。

一審依貪汙條例利用職務機會詐取財物罪判顏7年10月徒刑、偽造文書罪判6月得易科罰金之刑；苑裡營造負責人林進福判刑7年8月、6月徒刑，兩人被訴竊占無罪，另依偽造文書判張4月、竊占判顏的胞弟顏仁賢6月徒刑，顏妻無罪。

檢方及顏寬恒均上訴，台中高分院二審顏、林及張否認假買賣，但三人就買賣磋商所述矛盾，豪宅占地面積甚廣，所有權人不同，成交總價4515萬元，磋商至簽買賣契約、移轉登記短短數日，張簽約前沒了解或查看買賣標的，金流是林籌謀，足見款項出入為掩人耳目。

二審認定，顏在檢方訊問供稱林沒擔任過其助理，且林的妻子製作「顏董代收代付總表」，立法院核撥至林帳戶108萬元，列載顏各類代付款支出，堪認助理費被挪用為顏私人開銷。

二審駁回上訴，維持判顏寬恒7年10月徒刑、6月得易科罰金之刑；林進福判刑7年8月、6月徒刑，兩人竊占部分仍判無罪，因偽造文書、竊占不得上訴第三審，因而確定。

至於貪汙部分，顏寬恒、林進福提起上訴，最高法院今認為還有待釐清之處，撤銷原判決發回更審。