一家三口身亡…她將母妹、外甥刺青上身懷念 怒喊「只接受死刑判決」

新北市男子張泓毅勒斃陳姓妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判張3個死刑，為國民法官庭判死首案。台灣高等法院今言詞辯論終結，陳女胞姊堅持只有死刑是唯一能接受的判決；陳女表姊則哭泣指出，3歲小孩遭虐一小時，無法接受律師說「不是虐殺」。

陳女表姊庭後情緒激動哭泣，表示對於律師團所述「完全不能接受」，最令她生氣的是，律師稱張犯行「不是虐殺」，她跟妹妹（指陳女胞姊）都有掐過自己脖子，很痛、很痛苦，「怎樣才算虐殺？」

她說，小朋友整整虐了一個小時，掐不死還上網搜「為什麼3歲小孩這麼難殺死」，後面拿充電線又塞毛巾，「他才3歲耶」，張說原因是小孩沒有人養，那狗呢？為什麼張可以帶狗走，不可以把小朋友留下來。

針對律師說還有再社會化可能性，陳女表姊說那麼多之前殺人又放出來，結果又再一次殺人，她不可能相信張泓毅能再社會化，張被抓時還揚言殺了妹妹（指陳女胞姊），張放出來才50歲，「他會不會提早就放出來？我們就每天生活在恐懼下」。

陳女胞姊案發後將母親、妹妹、外甥的肖像，刺青在右大腿上，指出，她因為本案身心嚴重受創住院，律師說張犯行不符合情節最嚴重之罪，她想問「那什麼是最嚴重犯罪」，難道一定要有預謀性、律師舉例裝槍、裝子彈，才叫有計畫性嗎？

陳女胞姊說，張泓毅說她媽媽（即張的岳母）是殺人的最主要原因，她請為「那為什麼最先殺的人卻是我妹妹？」至於張是否有悔意，胞姊說悔意是張和別人說的，「他有跟我說過悔意嗎？有跟我道過歉嗎？沒有耶，有跟我講過任何一句抱歉嗎？」

胞姊指出，律師說張泓毅有悔意，但從一審至今每次開庭態度都一模一樣，保持緘默不回答，「這叫有悔意嗎？」她還是希望判處死刑，「只有死刑是我唯一能接受的判決」。

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陳女胞姊（右）、陳女表姊（左）難以接受律師說法。記者林孟潔／攝影

陳女胞姊將母親、妹妹、外甥刺青在身上紀念。記者林孟潔／攝影