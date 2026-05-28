快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

不慎弄壞吊帶褲…少女遭集體菸燙、強脫衣霸凌 18歲男圍觀錄影下場出爐

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹某校高中女生小美因向同學借穿500元吊帶褲不慎弄壞，卻遭索賠5千元還不出，遭10餘名男女約至南寮漁港實施球棒毆打、香菸灼燙並強脫上衣。當時剛滿18歲的陳男在場非但未制止，還拿出手機全程錄影，影片隨後遭瘋傳。新竹地院日前審結，依成年人與少年共同犯以強暴方法使少年被拍攝性影像罪，判處陳男3年7月。

檢警調查，2023年8月29日晚間9時許，彭姓、林姓等4名少年因金錢與私人糾紛，糾集剛滿18歲的陳男等共12名男女，前往新竹市南寮漁港魚鱗天梯及看海公園集結。

雙方踫面後，彭姓少年持球棒狠打小美，甚至點燃香菸灼燙其頸部、背部，並砸毀其手機。其餘少年則一擁而上，徒手瘋狂毆打小美，導致其全身多處挫傷與燙傷，更強行扯掉小美上衣使其胸部裸露。當時在場的陳男等4人見狀，非但沒有阻止，反而各自掏出手機圍著小美拍攝凌虐及裸露過程。事後，該段殘忍影片被上傳至社群「黑色豪門企業」，警方發現後立刻循線將眾人查獲到案。

審理時，陳男辯護律師稱，陳男是中途受邀前往，本身沒有實施強暴脅迫，僅在旁錄影助勢，主張應適用刑責較輕的一般拍攝罪。

法官審酌陳男為剛滿18歲成年人，理應知悉於現代法治社會中，任何糾紛均應循理性、和平手段與態度解決，僅因友人邀約至南寮漁港魚鱗天梯及看海公園，在旁觀看少年等人對被害少女施暴，遂持手機在現場拍攝少女遭毆打之性影像，不僅造成少女的傷害，亦違反法律保障兒童少年身心健康之規範意旨，應予譴責。

由於陳男於案發後始終均坦承全部犯行，並已和小美父母達成和解並賠償部分款項，可認確已知所悔悟，並有積極彌補其行為所生損害意願，法官綜合衡量上情，認為若科以最輕本刑有期徒刑7年1月，猶屬情輕法重，在客觀上足以使人感覺過苛而引起一般同情，有顯可憫恕之處，決定予以酌量減輕其刑，最後依成年人與少年共同犯以強暴方法使少女被拍攝性影像罪，判刑3年7月。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

圖為南寮漁港照，非案發照片。記者郭政芬／攝影
圖為南寮漁港照，非案發照片。記者郭政芬／攝影

霸凌 南寮漁港 新竹

延伸閱讀

補習班老師視訊側錄男學生下體影像 檢方查扣涉案畫面檔案起訴

「車手獵人」擄人勒贖、施暴逼趴地舔精液 一審判36年彰檢將上訴

懷疑友偷錢告密 狠男「吊天車、關狗籠」虐死棄屍 國民法官判15年

國中會考驚傳暴力 北市國三女被開黃腔...更遭男同學打斷門牙

相關新聞

一家三口身亡…她將母妹、外甥刺青上身懷念 怒喊「只接受死刑判決」

新北市男子張泓毅勒斃陳姓妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判張3個死刑，為國民法官庭判死首案。台灣高等法院今言詞辯論終結，陳女胞姊堅持只有死刑是唯一能接受的判決；陳女表姊則哭泣指出，3歲小孩遭虐一小時，無法接受律師說「不是虐殺」。

不慎弄壞吊帶褲…少女遭集體菸燙、強脫衣霸凌 18歲男圍觀錄影下場出爐

新竹某校高中女生小美因向同學借穿500元吊帶褲不慎弄壞，卻遭索賠5千元還不出，遭10餘名男女約至南寮漁港實施球棒毆打、香菸灼燙並強脫上衣。當時剛滿18歲的陳男在場非但未制止，還拿出手機全程錄影，影片隨後遭瘋傳。新竹地院日前審結，依成年人與少年共同犯以強暴方法使少年被拍攝性影像罪，判處陳男3年7月。

男殘忍殺死妻子、岳母、繼子...律師稱「非最嚴重犯行」 最多判無期徒刑

新北市男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判張3個死刑，為國民法官庭判死首案。張上訴，台灣高等法院今行言詞辯論，張面對法官詢問皆回應「沒有」、「沒有意見」，全案定7月9日上午10時宣判。

8連霸議員蔡淑惠詐領助理費案獲緩刑 高分院判決理由出爐

8連霸國民黨台南市議員蔡淑惠遭控與前夫、胞姊等3人涉詐領助理費533萬餘元，4人皆認罪也繳回不法所得，一審判刑2年、緩刑5年，檢方上訴，台南高分院認為，公費主要流向為支應她私聘助理及維持服務處運作，且多由已故郭女對接處理，非刻意隱瞞，駁回檢方上訴。

竹縣關西發5千掀遷戶潮 律師解析幽靈人口認定關鍵

新竹縣關西鎮普發5000元引爆遷戶潮，近3天遷徙人口逾890人，也牽動下屆縣議員席次變化。竹東鎮6名議員今質疑此舉恐涉「幽靈人口」，呼籲檢調清查。律師指出，若選舉期間基於支持特定候選人集體遷入，甚至出現異常戶籍狀況，恐涉虛偽遷徙與選罷法問題。

基隆市醫處理一般廢棄物涉違反廢清法 基檢發動搜索…承辦人員列被告

基隆市立醫院委外處理一般廢棄物，承包廠商作業涉嫌違反廢棄物清理法，基隆地檢署今天指揮警方前往市醫等地搜索。市醫業務承辦人員及3名廠商人員列為被告，另有3名廠商人員為證人，7人都被帶回調查，釐清案情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。