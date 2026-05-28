不慎弄壞吊帶褲…少女遭集體菸燙、強脫衣霸凌 18歲男圍觀錄影下場出爐

新竹某校高中女生小美因向同學借穿500元吊帶褲不慎弄壞，卻遭索賠5千元還不出，遭10餘名男女約至南寮漁港實施球棒毆打、香菸灼燙並強脫上衣。當時剛滿18歲的陳男在場非但未制止，還拿出手機全程錄影，影片隨後遭瘋傳。新竹地院日前審結，依成年人與少年共同犯以強暴方法使少年被拍攝性影像罪，判處陳男3年7月。

檢警調查，2023年8月29日晚間9時許，彭姓、林姓等4名少年因金錢與私人糾紛，糾集剛滿18歲的陳男等共12名男女，前往新竹市南寮漁港魚鱗天梯及看海公園集結。

雙方踫面後，彭姓少年持球棒狠打小美，甚至點燃香菸灼燙其頸部、背部，並砸毀其手機。其餘少年則一擁而上，徒手瘋狂毆打小美，導致其全身多處挫傷與燙傷，更強行扯掉小美上衣使其胸部裸露。當時在場的陳男等4人見狀，非但沒有阻止，反而各自掏出手機圍著小美拍攝凌虐及裸露過程。事後，該段殘忍影片被上傳至社群「黑色豪門企業」，警方發現後立刻循線將眾人查獲到案。

審理時，陳男辯護律師稱，陳男是中途受邀前往，本身沒有實施強暴脅迫，僅在旁錄影助勢，主張應適用刑責較輕的一般拍攝罪。

法官審酌陳男為剛滿18歲成年人，理應知悉於現代法治社會中，任何糾紛均應循理性、和平手段與態度解決，僅因友人邀約至南寮漁港魚鱗天梯及看海公園，在旁觀看少年等人對被害少女施暴，遂持手機在現場拍攝少女遭毆打之性影像，不僅造成少女的傷害，亦違反法律保障兒童少年身心健康之規範意旨，應予譴責。

由於陳男於案發後始終均坦承全部犯行，並已和小美父母達成和解並賠償部分款項，可認確已知所悔悟，並有積極彌補其行為所生損害意願，法官綜合衡量上情，認為若科以最輕本刑有期徒刑7年1月，猶屬情輕法重，在客觀上足以使人感覺過苛而引起一般同情，有顯可憫恕之處，決定予以酌量減輕其刑，最後依成年人與少年共同犯以強暴方法使少女被拍攝性影像罪，判刑3年7月。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康