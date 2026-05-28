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基隆市醫處理一般廢棄物涉違反廢清法 基檢發動搜索…承辦人員列被告

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市立醫院委外處理一般廢棄物，承包廠商作業涉嫌違反廢棄物清理法，基隆地檢署今天指揮警方前往市醫等地搜索。市醫業務承辦人員及3名廠商人員列為被告，另有3名廠商人員為證人，7人都被帶回調查，釐清案情。

基隆市立醫院發包處理一般廢棄物，一家科技環保股公司的基隆分公司，今年以投標業者中的最低價、近百萬元得標。基隆市環保局監控廢棄物流向發現異狀，今年2月間通報環境部環境管理署北區環境管理中心，查出業者涉嫌違反廢棄物清理法。

基隆地檢署獲報後，啟動「檢警環聯繫平台」進行調查，完成蒐證後，向基隆地方法院聲請到搜索票，今天上午指揮內政部警政署保七總隊刑事警察大隊，前往基隆市立醫院、涉案公司及相關被告住處共5處執行搜索，並約談7人到案說明，其中4人為被告，3人為證人。

環境管理署北區環境管理中心稽查人員，今天也到市醫調取相關資料，確認廢棄物處理方式及流向。檢方目前掌握的涉案情節為違反廢清法，是否有另涉偽造文書、公務員涉貪圖利等行為待釐清。

基隆市立醫院委外處理一般廢棄物，承包廠商涉嫌違反廢棄物清理法，基隆地檢署今天發動搜索。將市醫業務承辦人員及廠商人員共7人帶回調查，釐清案情。聯合報資料照
基隆市立醫院委外處理一般廢棄物，承包廠商涉嫌違反廢棄物清理法，基隆地檢署今天發動搜索。將市醫業務承辦人員及廠商人員共7人帶回調查，釐清案情。聯合報資料照

廢棄物 基隆

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