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台中下周法拍豪華低里程休旅車 還有近乎全新BMW大型重機
行政執行署台中分署6月2日將法拍車輛，這次有多輛車齡輕、里程數低休旅車及轎車，包括2024年出廠的LEXUS LM里程數僅1萬844公里，另輛2025年出廠的BMW R 1300 GS Trophy大型重機，里程數甚至僅21.8公里，預計吸引不少買家到場競拍。
台中分署表示，6月2日早上10點將於分署中庭法拍，這次物件包括1輛的LEXUS LM休旅車、3輛BENZ轎車，及1輛BMW R 1300 GS Trophy大型重機，另有勞力士手表等物。
台中分署表示，LEXUS LM休旅車，為2024年6月出廠，車齡不到2年，行駛里程數僅1萬844多公里，車況近乎新車，還是中古車市場詢問度最高的「白色」車色且配件齊全。
另BMW大型重機為2025年出廠，里程數更是僅有21.8公里。另BENZ CLE200，里程數1萬1369公里、BENZ GLC300，里程數6699公里。
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