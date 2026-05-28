男殘忍殺死妻子、岳母、繼子...律師稱「非最嚴重犯行」 最多判無期徒刑

新北市男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判張3個死刑，為國民法官庭判死首案。張上訴，台灣高等法院今行言詞辯論，張面對法官詢問皆回應「沒有」、「沒有意見」，全案定7月9日上午10時宣判。

張妻胞姊今到庭表示，希望維持原審判決，仍判處張泓毅死刑。告訴代理人指出，張泓毅犯案符合判處死刑的要求，張身背3條人命，且他原先在澳門躲債，被勸回台灣後，每天由妻子供他吃、供他住，卻趁妻子熟睡時悶死，又對老人、小孩下毒手，3條人命都各自成立最嚴重犯行。

告訴代理人指出，張泓毅揚言還要殺妻子胞姊、前男友，顯有再犯可能性，張以殺人為解決問題的唯一方式，且在羈押一年仍表示若重來一次還是會殺岳母，至今完全沒有道歉，毫無愧疚感，缺失同理心，「對3歲小孩虐殺一小時，這樣的人還有教化可能性嗎？」

告訴代理人表示，張泓毅已經被支持網絡放棄，張父也表示犯行天理難容，他認為死刑是必須的，判法院成全家屬的心願，也慰藉死者在天之靈。

張泓毅對量刑則沒有意見，並由律師羅開、林俊宏、唐玉盈則替他辯護，認為一審國民法官受到職業法官的「權威效應」，審判長甚至允許國民法官可以閉眼、睡覺，更強調國民參審的表演性，說「國民參審是一場秀，與法律到沒有相關」等語，並非著重證據，讓國民法官存在偏見、預斷。

律師團指出，憲法判決意旨要預謀、蓄意連續殺人，才屬於最嚴重的犯罪；最高法院判決也指偶發性、不具計畫性的殺人，不是情節最嚴重之罪。本案張泓毅是用枕頭、徒手、充電線、毛巾使3人死亡，沒有事先準備犯罪工具，犯後更漫無目的，顯見他犯案前毫無計畫。

律師團表示，張泓毅犯案動機並非毫無人性，而是有其他心理因素存在，且手段為扼頸窒息致死，並沒有施加不人道、有辱人格的凌虐手段增加被害人痛苦，不屬於最嚴重犯行。

律師團更說，張泓毅深受家庭背景影響，思維偏狹，情緒容易起伏，內在調節能力有限，並因父母離異而認為離婚不是解決問題的方式，張也沒有暴力前科，並向心理師表示對太太會感到難過、愧疚，想對太太說抱歉，未能讓她感到幸福，顯見他有後悔、認知錯誤。

律師團也認為根據鑑定報告，張泓毅嗜賭症有治癒可能，是初犯暴力案件，父母願意接納支持，也沒有濫用其他物質，年齡有利於復歸，有矯治、再社會化可能性，認為張不應判處死刑，刑度上限應為無期徒刑。