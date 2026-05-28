嫩嬰遭護理師大力扯斷右腿！3天後腫到不成比例...家長心碎提告

台中某產後護理之家劉姓護理師大力拉扯新生兒的腳，隔3天家長被告知孩子右腿異常腫脹、兩腳明顯不對稱，就醫並調監視器才驚覺被劉女扯斷、骨折，劉起初否認稱，沒刻意傷害孩子，最終才認罪；法院認為，劉釀嬰兒骨折有發展遲緩需追蹤，依傷害罪判她5月，可上訴。

檢警調查，劉女2025年1月2日上班期間，明知1名嬰兒剛出生身體發育未完全，當晚9點多在嬰兒室負責照顧時，竟大力拉扯嬰兒腿部，造成其右大腿腫脹甚至骨折。

直到1月5日，家長經另名護理師告知孩子右腿異常腫脹，經報警調閱監視器才驚覺時劉照顧期間拉扯造成。

家長控訴，劉女除拉扯釀嬰兒右腿骨折，還多次大力搖晃、延誤就醫，孩子至今仍須接受漫長復健，提告重傷害、妨害未滿7歲之幼童發育致重傷等罪嫌。

檢方訊時，劉女矢口否認犯行，辯稱是自己沒有控制好力道，絕對沒有刻意傷害孩子，對嬰兒、家長非常抱歉。劉也說，碰觸孩子是照顧日常，即使小孩有紅痕，除了紀錄外，一定會通知家長。

檢方參酌醫院診斷及評估、兒少保護醫療專家意見、現場監視器畫面等，偵結依傷害嫌起訴；另比對照顧紀錄、證詞，且評估也無從認定嬰兒右腿瘦有嚴重減損機能程度，重傷害、妨害幼童發育部分不另為不起訴。

台中地院審酌，劉女身為專業護理人員，更應細心呵護、照顧，卻罔顧家長信賴，大力拉扯嬰兒腿部釀骨折，造成孩子有動作發展臨界遲緩，至今仍需追蹤評估。

中院考量，劉女最終坦承，但因賠償金額未達共識無法和解，並斟酌其非「直接故意」傷害，依成年人故意對兒童犯傷害罪判她5月。