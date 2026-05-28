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高雄男補牙控牙醫師處置不當！怒告牙醫索賠24萬遭駁回

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓男子到某牙醫診所補牙，因假牙脫落指控陳姓牙醫師處理不當，害他牙釘斷裂、牙根受損，不僅被女兒笑，還讓他無法捐贈大體，向牙醫師求償24萬餘元，但法官認定醫師處置完全符合醫療常規，駁回黃男之訴。

判決指出，2019年11月間，黃姓男子前往該牙醫診所做植牙及牙冠治療，陳姓牙醫師承諾療程可在10個月內完成，最後卻拖延到2021年5月才結束，害他往返台東與鳳山請假、奔波，損失5萬8千多元。

治療期間，黃男因右上側門牙被撞斷再度求診，他指控陳醫師拆除臨時牙冠時施力不當，導致牙釘斷裂、牙根受損並造成缺牙，害他被女兒嫌棄、就食不便，甚至無法捐獻完整大體，氣得提告求償24萬餘元。

高雄地院鳳山簡易庭開庭時，陳姓牙醫師反駁，稱植牙與補骨粉本來就要6至8個月，期間黃男多次主動取消預約或改約，並無刻意拖延，他並無醫療疏失，但可退還保固金1萬4500元

簡易庭法官判決牙醫師僅需返還1萬4500元保固金，黃男不服提起上訴，高雄地院合議庭審理時，囑託牙醫師公會及衛福部醫審會鑑定。

鑑定報告說明黃男就診時，右上側門牙確實已斷裂至與牙齦齊平，其上下顎咬合屬於「深咬患者」，牙冠脫落、牙釘斷裂屬於臨床上可能發生的併發症，並非醫師處置不當。

合議庭依據鑑定報告，認為陳姓醫師實施的手術完全符合醫療常規，認定牙醫師沒有過失，駁回黃男上訴，全案定讞。

牙醫示意圖。(圖／123RF)
牙醫示意圖。(圖／123RF)

高雄 醫師 鳳山

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