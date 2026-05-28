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越南幫囚禁印尼移工當無薪奴工 虛構債務逼用命還債

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名越南籍雇主阮姓男子與范姓女子因不滿旗下的2名印尼移工打算另找工作，竟夥同越南同夥將人強行擄走，虛構百萬債務揚言要印尼移工「用命來賠」，逼迫移工當無薪奴工抵債，橋頭地院因此依人口販運防制法等罪，判處阮男等人1年4個月至2年有期徒刑。

判決書指出，印尼籍移工阿布（化名）與阿古（化名）原本受雇於越籍阮姓男子阿春（化名）及嫁來台灣已取得台灣身分的越南裔范姓女子情侶檔，去年2月間，印尼移工因不滿原工作條件不佳，便前往宜蘭一處民宅應徵新工作，阿春得知後心生憤恨，竟於2月25日深夜，夥同另幾名越南籍男子阮姓男子阿全、阿光（化名），從台中直奔宜蘭尋仇。

眾人抵達宜蘭後，先用電話設局，將阿布約至附近的超商，阿布一現身，隨即遭到暴力毆打並強行拖進車內，隨後當場又將另一名印尼移工阿古強行押走，連夜載回台中囚禁。

隔天清晨，范女駕車將兩名驚恐萬分的印尼移工載往高雄市杉林區的荒郊山上，與阿春一搭一唱，以印尼移工把宿舍弄髒為由恐嚇「要賠15萬元、不賠就叫警察抓你遣返印尼、不還就用命來賠」，但全是虛構債務。

兩名印尼移工在語言不通的情況下，心理防線徹底崩潰，在警詢時痛苦表示因越南人恐嚇太真實，事後想起來都還很害怕，在被控制的時候根本無法安心入睡，很怕遭到不測。

兩名印尼移工為了換取不被傷害，被迫答應分別無償工作1個月與3個月來抵債，隨後被帶往台中一處大樓集體監控。

橋頭地院法官審理後指出，這兩名印尼移工在台灣資訊獲取管道有限、尋職能力不如本國人，被告越南籍雇主非但沒有疼惜，反而利用這種脆弱處境，以脅迫、恐嚇、拘禁、監控、詐術及不當債務约束等一連串不法手段，徹底剝奪印尼移工的磋商空間，讓印尼移工處於被迫勞動狀態。

雖這對越南情侶檔坦承犯行希望爭取緩刑，但法官認為，兩人明知移工處境艱難卻惡意剝削，絕非一時失慮觸法，因此拒絕給予緩刑，檢警更查出，阮男阿春早在2021年就因曠職失聯成為逃逸移工。

橋頭地院依共同犯以脅迫、恐嚇、拘禁、監控、詐術使⼈從事勞動與報酬顯不相當之⼯作罪，判處阮男阿春有期徒刑2年，刑後驅逐出境；越南范女同樣處有期徒刑2年；阮男阿全則依犯三⼈以上共同剝奪他⼈⾏動⾃由罪，處有期徒刑1年4⽉，但免驅逐出境。全案仍可上訴。

已取得台灣身分的越南裔范姓女子與越南籍男友合組人口販運集團，囚禁脅迫印尼移工當奴工。記者巫鴻瑋／翻攝
已取得台灣身分的越南裔范姓女子與越南籍男友合組人口販運集團，囚禁脅迫印尼移工當奴工。記者巫鴻瑋／翻攝

印尼 移工 越南

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