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台中女商場產下死胎！帶回家埋花盆、先丟社區中庭...屍水流不停再丟公園

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名年輕女子懷孕腹痛，在男友陪同下到老虎城購物中心女廁分娩，她發現產下女嬰死亡竟用垃圾袋包裹帶回家，直接埋入花盆後丟在社區中庭，2人見花盆不斷流出屍水再拿去公園棄置；法院審酌，2人身為女嬰父母，卻任意棄置死胎遺體，依遺棄屍體罪各判5月徒刑，可上訴。

檢警調查，2人於2025年6月16日下午3點多，因女子劇烈腹痛到附近的老虎城購戶中心地下1樓女廁，由女子獨自在廁所內生下1名女嬰，她見孩子出生就沒哭聲、呼吸，認為產下死胎，由男友向清潔人員索取垃圾袋後，女子再將女嬰裝入袋子並清理地上血跡。

2人在搭公車離去，連同袋子、嬰屍拿到南屯區的三義兒童公園廁所內，後再回住處把胎兒埋入空盆栽中並覆蓋土壤，並直接放在社中庭，以此方式遺棄屍體。

檢方查出，2人直到20日因發現該盆栽不斷流出屍水，為免遭他人發現，中午11點多再將埋有嬰屍的盆栽帶到附近春社公園棄置；後來女子又因腹痛就醫，經台中市家庭暴力及性侵害防治中心通報警方才曝光。

台中地院審理時，女子及男友均坦承，另有女子自行拍攝嬰兒遺體照片，商場等地監視器畫面，警方也在春社公園找到遺骨等證據。

中院審酌，女子產下死胎，不思依循習俗將遺體埋葬，竟將之恣意棄置，對於生命延續與終結嚴重欠缺應有尊重。

中院考量，女子及其男友均認罪，尚知悔悟，且均無前科，斟酌一切情狀後，依共同犯遺棄屍體罪各判5月徒刑，均得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

孕婦示意圖。圖／AI生成
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台中 嬰兒 棄屍

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