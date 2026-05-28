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北檢檢察官和吳乃仁餐敘「吃豪奢宴」 判罰俸2月共30萬確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北地檢署檢察官徐名駒以「同事聚餐」名義，邀4名檢察官與人力資源公司負責人陳啟莊等人到台北市「Ad Astra」餐敘，陳支付5萬多元餐費，民進黨大老吳乃仁也出席。檢評會認為徐有損檢察官形象，報法務部移送懲戒。一審判決罰俸2個月，約30萬元；案件上訴，懲戒法院二審駁回上訴，全案確定。

徐名駒2024年12月26日晚間與陳啟莊等人餐敘，每人享用6000元的套餐，含酒水、服務費，在場8人共花費5萬8696元。

吳乃仁因台糖公司賤賣土地案，法院判吳要賠償台糖一億多元，北檢認為徐名駒接受陳啟莊高額餐飲招待不妥，請求法評會個案評鑑。檢評會認為，徐在餐敘曝光後才轉帳給陳，受招待與檢察廉潔形象不相容，決議評鑑成立，但5名檢察官與吳乃仁餐敘，僅是一般聚會，評鑑不成立。

徐名駒表示，會深刻反省，但認為公務員倫理規範不合時宜，現今婚宴一桌也要三萬五千元。

懲戒法院一審認為，徐名駒和陳啟莊熟識，聚餐與職務無利害關係，也沒討論與職務有關議題，場所是一般對外營業餐廳，並無不當，但他邀請與陳不熟識的4名檢察官一同無償接受宴請，且5名檢察官的餐費就花了3萬6685元，超過公務員廉政倫理規範所定正常社交禮俗標準「3000元」甚多，害得4名檢察官陷於遭人誤會的處境。

一審也認為，一般理性、客觀的第三人，對檢察公正、廉潔形象也會產生懷疑，損害人民對檢察官執法公正的信賴，已違反檢察官倫理規範，徐名駒情節重大，有懲戒必要。

不過，徐名駒原邀約價位較低的「My灶」餐廳，因陳啟莊為避免友人取消「Ad Astra」餐廳包廂訂位將產生高額違約金，臨時承接該訂位，於是變更聚餐地點，徐疏忽變換餐廳後的價位，也未告知其他檢察官餐廳的費用和支付情形，外人看來就是多名檢察官接受人力資源業者款待，職務法庭認為損害檢察公正、廉潔形象。

一審認為徐的違失未達不適任檢察官或公務員程度，判罰俸2個月，約30萬元。法務部不服提上訴，法務部不服提上訴，認為一審未審酌徐違失行為對司法公信力造成的損害、違失後態度，僅處以2個月罰款過輕，請求量處6個月罰款，以責罰相當。

懲戒法院二審則認為，一審行使懲戒處分輕重裁量權，並未逾越法律所規定的範圍，亦也沒有評價不足之處，因此駁回上訴而確定。

台北地檢署檢察官徐名駒。圖／聯合報系資料照
台北地檢署檢察官徐名駒。圖／聯合報系資料照

台北地檢署檢察官徐名駒。圖／聯合報系資料照
台北地檢署檢察官徐名駒。圖／聯合報系資料照

民進黨前新系大老吳乃仁。本報資料照片
民進黨前新系大老吳乃仁。本報資料照片

吳乃仁 北檢 檢察官 徐名駒

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