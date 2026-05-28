台中水溝驚傳嬰兒屍體！菲籍女移工產後孩子死亡...裝桶直接丟棄

菲律賓籍艾姓女移工來台5個多月就生下1名嬰兒，但她沒產檢又在公司宿舍分娩，孩子出世沒多久就死亡，艾怕遭人發現竟將遺體裝桶子直接從宿舍曬衣場拋入一旁水溝，當天就被民眾發現；法院審酌艾犯後坦承，依遺棄屍體罪判她6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，艾女（25歲）2025年5月8日來台在某上市公司任職，同年10月29日她在公司宿舍生下1名嬰兒，但因艾懷孕期間沒接受產檢，且非在醫療機構生產，生產過程缺乏必要醫療協助導致孩子早產。

檢警發現，該嬰兒肺部發育不全，出生後段時間內疚死亡，艾在宿舍沖洗胎盤後見孩子死亡，為免被人發現就將死胎裝進桶子中，並從宿舍曬衣場2樓連同桶子、死胎向外拋出，掉落一旁的水溝內。

當天有民眾在潭子區潭富路附近水溝旁發現棄嬰，緊急通報警消打撈上岸，追查才發現是生母艾女所為。

台中地院審酌艾女證詞、遺體相驗報告等證物，認定她犯行明確，審酌艾產下死胎，不思依循習俗將遺體埋葬，竟將之恣意棄置，對於生命延續與終結欠缺應有尊重。

中院考量，艾犯後自始坦承、態度尚稱良好，考量他動機、情狀等，依遺棄屍體罪判她6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年；另考量艾無前科，尚乏證據證明她有繼續危害社會安全之虞，認為無諭知驅逐出境之必要。