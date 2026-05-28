2大學生涉製造引爆爆裂物6次！炸毀竹崎廢棄國小校舍遭起訴

今年4月3日下午2時許，嘉義縣某廢棄國小校園內建築物發生爆炸案，檢警深入偵辦後，查出青年余男與周男涉嫌在大學宿舍及居所內製造並引爆爆裂物共6次。嘉義地檢署偵查後正式提起公訴。檢察長蔡宗熙表示，青年學子切勿因一時好奇，循網路資訊私自調配、製造爆裂物，此類化學原料極不穩定，嚴重危害無辜大眾，對此類不法行為一律堅持零容忍。

起訴書表示，余男與周男共同謀議，由余男購買雷管、黑火藥，周男購置硝酸銨及柴油，分別在某國立大學宿舍及居所內，將原料依比例混合，製成俗稱「阿芒尼爾（Ammonal）」之具殺傷力爆裂物。2人自去年12月至今年4月間，先後在高雄市海邊某空地、嘉義縣某空地及某廢棄國小校園內引爆共6次。

4月3日在嘉義縣竹崎鄉某廢棄國小教室之第6次引爆，導致該處校舍主要結構毀損外推、喪失效用。案發後警方於4日拘提被告2人，並在同意下實施搜索，當場扣得硝酸銨、鋁粉、雷管20支、引線21支、爆裂物ETN及電子磅秤等大批化學原料與作案工具。檢察官訊問後向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

蔡宗熙指派檢察官郭志明指揮嘉義縣警察局竹崎分局偵辦。檢方認定被告2人涉犯槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物，以及刑法故意以爆裂物炸燬現未有人所在之他人所有建築物等罪嫌。6次製造犯行應分論併罰，審酌其行徑引起大眾恐慌、危害重大，建請法院就各次犯行均判處有期徒刑7年6月。