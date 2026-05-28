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2大學生涉製造引爆爆裂物6次！炸毀竹崎廢棄國小校舍遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今年4月3日下午2時許，嘉義縣某廢棄國小校園內建築物發生爆炸案，檢警深入偵辦後，查出青年余男與周男涉嫌在大學宿舍及居所內製造並引爆爆裂物共6次。嘉義地檢署偵查後正式提起公訴。檢察長蔡宗熙表示，青年學子切勿因一時好奇，循網路資訊私自調配、製造爆裂物，此類化學原料極不穩定，嚴重危害無辜大眾，對此類不法行為一律堅持零容忍。

起訴書表示，余男與周男共同謀議，由余男購買雷管、黑火藥，周男購置硝酸銨及柴油，分別在某國立大學宿舍及居所內，將原料依比例混合，製成俗稱「阿芒尼爾（Ammonal）」之具殺傷力爆裂物。2人自去年12月至今年4月間，先後在高雄市海邊某空地、嘉義縣某空地及某廢棄國小校園內引爆共6次。

4月3日在嘉義縣竹崎鄉某廢棄國小教室之第6次引爆，導致該處校舍主要結構毀損外推、喪失效用。案發後警方於4日拘提被告2人，並在同意下實施搜索，當場扣得硝酸銨、鋁粉、雷管20支、引線21支、爆裂物ETN及電子磅秤等大批化學原料與作案工具。檢察官訊問後向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

蔡宗熙指派檢察官郭志明指揮嘉義縣警察局竹崎分局偵辦。檢方認定被告2人涉犯槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物，以及刑法故意以爆裂物炸燬現未有人所在之他人所有建築物等罪嫌。6次製造犯行應分論併罰，審酌其行徑引起大眾恐慌、危害重大，建請法院就各次犯行均判處有期徒刑7年6月。

２名男大生到嘉義縣竹崎鄉某廢棄小學試爆導致該處校舍主要結構毀損。圖／資料照片
２名男大生到嘉義縣竹崎鄉某廢棄小學試爆導致該處校舍主要結構毀損。圖／資料照片

大學生 爆炸 嘉義

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