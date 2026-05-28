懷疑友偷錢告密 狠男「吊天車、關狗籠」虐死棄屍 國民法官判15年

桃市邱姓男子2024年3月間，與陸姓友人在某旅館開笑氣趴，私約傳播妹陪玩，期間懷疑陸友偷錢還向其妻告密，竟持刀、電擊棒凌虐對方，吊掛天車、關狗籠毒打，見友奄奄一息，又用藥酒玻璃瓶重砸頭部逕自離去，陸男傷重不治，桃園地院國民法官庭認定，邱涉犯殺人罪，判15年徒刑，可上訴。

判決指出，34歲邱旭偉與大他1歲的陸姓男子是毒友，兩人相約2024年3月9日凌晨到桃園區某汽車旅館開毒趴吸食笑氣，並找來吳姓傳播女陪侍。隔天清晨，邱突然不滿陸趁他意識不清，擅自開走他的車，還拿他的錢付傳播費，甚至懷疑陸向他妻通風報信，雙方因此爆發衝突。

檢警調查，邱在旅館內手持30公分刀具作勢揮砍，並以拇指銬將陸男上銬拘禁，接著持刀砍傷陸的四肢，再以電擊棒、甩棍及空氣槍輪番攻擊，導致陸男頭部與四肢多處撕裂傷、挫傷，甚至還拍陸男的傷勢照片；之後因擔心房內聲響過大被發現，竟將陸男塞進後車廂，也未結帳便載著傳播妹逃往八德某工廠。

同月10日上午10時餘，邱男抵達後，又將已大量失血的陸男用天車吊掛，再持續徒手、電擊棒與空氣槍毆打，之後又把陸男關進狗籠限制行動，由於陸男哀號聲響太大，邱於中午時分再將人塞回後車廂，駕車逃離。

旅館員工詢問退房時，發現房內留下大片血跡，嚇得報警；桃園警方透過車牌辨識系統展開攔截圍捕，邱一路上瘋狂拒檢逃逸，從桃園飆到新北市樹林區，後因車輛失控翻覆在吉祥街附近，邱男爬出車外將後車廂的陸男拉出。

陸男雖然因大量失血性命垂危，仍試圖掙扎逃離，但邱男仍不放過他，再度衝上前繼續打，將現場地上的酒瓶順手撿起，狠狠朝陸男頭部猛砸，邱男隨後騎著偷來的機車載著傳播妹逃離；警方當天下午3時趕到，將躺在地上奄奄一息的陸男送醫，陸男仍因顱腦損傷及失血過多宣告不治，警方當晚8時循線在平鎮區將邱男拘捕到案。

桃園地院本周開庭審理，邱男在由3名職業法官及6名國民法官組成合議庭庭訊時，坦承攜帶兇器凌虐及私行拘禁，卻矢口否認有殺人故意；國民法官庭認為，邱男在車輛翻覆時，明知陸男已大失血、命在旦夕，非但不施救，還繼續動手甚至拿藥酒瓶砸頭，最後狠心棄置現場，已具有「縱使被害人死亡也不違背本意」的殺人不確定故意，未採信他的辯詞，並認定邱男構成殺人罪及攜帶兇器凌虐私行拘禁罪。

合議庭指出，邱男過去曾涉毒品及槍砲案件，素行不佳，本案僅因金錢與猜忌糾紛，就以極端殘忍方式凌虐被害人，甚至讓對方在清醒、痛苦狀態下死亡，對家屬造成難以撫平的傷害；且犯後否認殺人、未與家屬和解也未獲原諒，犯後態度難認良好，依殺人罪判處15年徒刑，作案刀具、空氣槍、拇指銬及車輛等犯罪工具宣告沒收，本案仍可上訴。

陸男遭邱旭偉凌虐毆打後，被丟在樹林山區，警方循線找到奄奄一息的他送醫，仍傷重不治。圖／聯合報系資料照片

邱旭偉懷疑毒友陸柏亨偷他的8萬元付傳播費，又認為陸向他老婆告密開趴和女人的事，興起教訓念頭竟將陸友活活折磨死，桃園地院國民法官法庭將他依殺人罪判15年，可上訴。聯合報系資料照片

34歲邱旭偉2024年3月9日凌晨和陸姓毒友到旅館開毒趴，找傳播妹陪侍，隔天懷疑陸男偷錢還跟他老婆告密，動手修理，還載去工廠吊天車、關狗籠凌虐，最後丟包樹林山區傷重不治，桃園地院國民法官庭審結，依殺人罪將邱男判處15年徒刑，本案仍可上訴。聯合報系資料照片