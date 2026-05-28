打著賴清德是乾爹吸金 政二代和解換緩刑

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環及「賴清德是乾爹」的名義招攬投資，向梁姓女子等六名被害人吸金一億二千萬，一審依詐欺取財罪判刑七年十月。檢方與顏皆上訴，顏於二審判決前與所有被害人均和解，台南高分院昨改判二年、緩刑五年確定。

顏大鈞及律師上訴主張「坦承犯行」，一審時已與陳姓、張姓男子及陳姓女子等三人達成和解，並賠償完畢，另梁姓女子、李姓及呂姓男子等三人也已調解成立，也賠償第一期款項，六人都同意對他從輕量刑並給予緩刑宣告。

但台南高分院十三日進行言詞辯論時，梁女等三人不同意以債務四成為調解條件，在庭上請求法官「判重一點」。顏大鈞當庭向梁女等人請求再給他一次和解機會。最後在顏純左出面下，判決前與梁女等人達成和解。

合議庭改判顏大鈞二年徒刑，因顏於審理時，已與告訴人李、梁女、呂分別以賠償四八○萬元、一二○○萬元、七四○萬元調解成立，顏並依約支付第一期款項，其餘款項梁女等人均同意分期給付，且請求法院從輕量刑並同意給予顏緩刑宣告，足見他有悛悔之心，加上無前科，符合緩刑宣告要件，宣告緩刑五年。

檢方起訴指出，顏大鈞明知無資力，且手上無投資項目，卻利用父親顏純左曾任台南市副市長，以及「賴清德是乾爹」、政商關係良好等說詞取信於被害人，分別於二○二一年至二○二三年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，向梁女等六名被害人詐取財物，約一億二千萬元。

去年六月，顏被警方拘提到案，他聲稱是向友人借錢投資或周轉事業，每月都有還錢，總共借多少錢不太清楚，有些如同高利貸，壓力很大，「想出國散散心，並非要逃跑」。