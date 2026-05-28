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日月光營運長內線交易 檢逾期上訴無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

半導體封測大廠日月光營運長吳田玉被控於併購矽品公司消息公布前內線交易，一審以證據不足判無罪，檢方上訴卻引發「送達日期」計算爭議。全案經兩度發回更審，最高法院認為送達日期應以判決書「第一次送達」時間為起算點，檢方逾期上訴，吳無罪確定。

檢方指控，日月光二○一五年八月廿一日宣布以每股四十五元收購競爭對手矽品公司，也收購流通在外矽品的美國存託憑證。

吳田玉得知收購計畫，消息公布前透露給友人張文慧，張女分別購入兩家公司股票；吳的秘書吳秋燕也與丈夫共同買入股票，涉嫌違反證券交易法。

一審認為罪證不足，二○二○年二月五日判吳等人無罪，並於同年月廿六日將判決正本送達公訴檢察官，又於同年三月四日將判決正本連同「附件」，再度送達檢察官。檢方同年三月廿日上訴。

二審認定檢方上訴合法期間，應從判決「第一次送達日期」隔日起算廿天，檢方逾期上訴，判決駁回，最高法院撤銷發回，更一審改認定吳等人有罪，但再遭撤銷。

更二審仍認為檢察官上訴逾期，駁回上訴，檢方上訴第三審。

最高法院認為，法院判決引用的附件與檢察官起訴書的附件完全相同，縱使第一次送達時漏未檢附，也不影響檢察官理解判決無罪理由、行使上訴權，第二次送達性質屬重複通知或補送，駁回確定。

日月光 內線交易 吳田玉

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