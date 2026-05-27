6法院院長將異動…曾被提名大法官 鄭純惠擬接智慧法院

前竹聯幫地虎堂斌勢分會會長呂金霖遭幫派除名後，轉型為「車手獵人」，呂男還曾想選縣議員，2024年夥同張男等將詐團車手共5人擄走關押，不僅痛毆車手，甚至逼迫其中4人口交自慰，再錄影恐嚇要其家人交贖款，檢方依擄人勒贖、加重強盜罪等將7人起訴，並對呂男、張男求處無期徒刑，不過彰化地方法院審結，將呂男判刑36年10月，共犯張男判刑34年6月，檢方表示將會上訴。

2026-05-27 18:02