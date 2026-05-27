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6法院院長將異動…曾被提名大法官 鄭純惠擬接智慧法院

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

司法院下月2日開人事審議委員會，預定討論一、二審法院院長人事案，智慧財產及商業法院院長擬由最高法院法官、大法官前被提名人鄭純惠接任；金門高分院院長可能由最高法院調辦事法官劉方慈接掌。

鄭純惠為台灣大學法律系、台灣大學法律學研究所畢業，以第一名成績自司法官訓練所28期結業，結業後便分發至金門地方法院擔任法官，她曾被賴清德總統提名為大法官人選，但立法院藍、白立委聯手投下反對票。

現任智慧法院院長陳駿璧、金門高分院院長邱志平則調派為懲戒法院法官。

其他人事案包括苗栗地院院長黃潔茹擬接任桃園地院院長，苗栗地院院長一職擬由現任連江地院院長游文科出任，台中高分院法官李進清將接掌南投地院院長、台灣高等法院法官范明達出任連江地院院長。

除一、二審共6個法院院長人事案之外，司法院6月2日也將一併討論最高法院法官林恆吉擬調派為最高法院庭長，高院調派最高法院辦事法官高玉舜、蔡廣深、吳冠霆擬遷調為最高法院法官。

智慧法院調派最高行政法院辦事法官林欣蓉、台北高等行政法院庭長洪慕芳、台北高等行政法院法官侯志融遷調為最高行政法院法官。

最高法院法官鄭純惠。圖／聯合報系資料照片
最高法院法官鄭純惠。圖／聯合報系資料照片

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