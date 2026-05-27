大陸「密醫」橫行南北竿 把脈賣藥騙居民遭檢警逮捕

馬祖地區近日傳出有大陸人士假冒中醫師，在南竿、北竿替民眾把脈問診並販售來路不明藥丸。連江地檢署今日指出，兩名陸籍人士涉嫌違法行醫及詐欺取財，經檢方訊問後，認定罪嫌重大，且有逃亡及反覆犯案之虞，已向法院聲請羈押獲准。

據了解，兩名陸籍人士於24日透過小三通入境馬祖，之後陸續在南竿、北竿活動，自稱具有大陸中醫師資格，替民眾進行脈診、問診，並推銷不明成分藥丸。相關消息近日在地方社群群組迅速流傳，不少居民互相提醒「有可疑人士在看診賣藥」，警方獲報後隨即展開調查。

警方於昨日下午在北竿查獲2名陸籍黃姓男子，並帶回南竿偵辦，同時查扣一批藥丸等相關物證，由於部分民眾已購買藥品，警方也同步清查是否有更多居民接受相關醫療行為。

連江地檢署表示，本案由檢察長劉俊杰指揮連江縣警察局偵辦，檢方指出，兩名被告涉嫌未取得合法醫師資格卻執行醫療業務，涉犯《醫師法》第28條第1項；另以醫療名義販售藥品，也涉犯《刑法》詐欺取財罪嫌。

檢方指出，兩人到案後，經劉俊杰於今天中午親自訊問，認定涉案情節重大，且有逃亡及反覆實施同類詐欺犯罪之可能，因此向法院聲請羈押，並獲法院裁准。

此外，衛生局表示，涉案人員行為也可能違反《藥事法》等相關規定，後續將依地檢署偵辦結果，進一步裁處。由於目前已有數名民眾購買藥品，相關藥物成分與安全性，也將配合檢警進一步釐清。