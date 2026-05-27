警政署專員淪鍾文智「私家偵探」 涉洩密羈押禁見…檢調續追金流

警政署公關室兩線四星專員林劼緯，被控擔任大安分局和平東路派出所長期間，洩漏高級酒店臨檢勤務給「鮑魚達人」鍾文智，並交代昔日部屬擅查21筆個資，台北地檢署昨天搜索約談林男到案，檢察官陳雅詩認為林男曾刪除手機重要訊息，且與鍾文智之間疑有不明金流，訊後認有串滅證之虞聲押禁見，法院晚間裁准羈押，檢方將追查金流，案情持續延燒。

警政署回應，林劼緯被法院裁定羈押，依規定予以停職；有關行政責任部分，將視刑事案件偵審結果，依法議處林男。據了解，林劼緯否認與鍾文智有不正利益，對洩漏個資問題也避重就輕，說詞與其他人不一，被認定有勾串、滅證之虞。

鍾文智炒作多檔在台發行的TDR股票，被檢方羈押起訴，法院審理期間，先後裁定8千萬元交保、限制出境出海，每天須按時向派出所報到。

高院審理時，爆發國寶集團總裁朱國榮落跑事件，法院傳喚鍾文智出庭，諭知實施科技監控，後來鍾的科技監控期限屆滿，合議庭諭知加保2千萬元，但未延長科技設備監控，讓鍾趁機偷渡出境，檢方旋即分案偵辦。

檢方查出，鍾文智落跑前，曾打點信義分局時任福德派出所副所李俊良，協助偽造不實簽名紀錄95次，藉由免向派出所報到的空檔，成功搭船落跑，由於李俊良戶頭有260萬可疑財產，也曾接受鍾招待喝花酒，被依貪汙、洩密等罪起訴，求刑8年。

調查顯示，鍾文智在台期間，常宴請竹聯幫、四海幫大哥到東區便服酒店「麗園」談事，由於統領商圈是臨檢熱點，鍾為避免被警方打擾，透過時任和平東路派出所長林劼緯洩漏臨檢情資。

此外，鍾文智曾投資生技股后康友–KY股票，沒想被黑吃黑A走數千萬，鍾心有不甘，請託林劼緯查詢康友董座黃文烈個資，但林劼緯調任警政署後，已無查詢個資權限，故「轉包」昔日部屬徐毓廷、黃梓翔幫忙，總計2016至2020年間，共查詢21筆個資，其中1/3皆與鍾文智有關，其他個資用途也涉不法。

檢方昨同步約談鍾文智母親鄭鳳珍，懷疑她出借帳戶供林劼緯使用，不排除用來隱匿不法所得，訊後依洗錢罪諭令鄭婦50萬交保；林劼緯母親張美華也在約談名單，她的帳戶同樣有不明資金進出，訊後諭令50萬交保，兩人均制出境出海。

至於大安分局瑞安派出所巡佐徐毓庭、受林劼緯請託查詢個資，依洩密罪10萬元交保；鍾文智司機葉仲清替友人陳家儒找林劼緯查詢個資，分別交保30萬元、10萬元；檢調另提訊在押的南港分局派出所副所長黃梓翔，訊後還押看守所。