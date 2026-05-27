快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

聽新聞
0:00 / 0:00

第一名是她！北檢票選主任檢察官結果出爐 前5強全是「重案戰將」

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選，下午4點投票結束後，前三名票選結果出爐，第一名是駐廉政檢察官署黃琬珺，偵辦過京華城容積率弊案；第二名是黃冠中，偵辦過北捷隨機殺人案；第三名是高文政，偵辦過「小英男孩」鄭亦麟收賄洗錢案。

黃琬珺是司法官49期，歷經婦幼、重大刑案、財稅採購、智慧犯罪、重金公訴、檢肅黑金組歷練，曾任司法官學院專職導師，去年獲派廉政署北調組檢察官，對檢察工作有極高使命感，偵辦過京華城弊案、中信金購地弊案、和旺炒股、合庫詐貸案。

黃冠中是司法官53期，偵辦過許多重矚目大案件，包括震驚社會的扯鈴教練魯紀賢共諜案、憲兵「天下第一營」211營共諜案、北捷恐怖攻擊案、立委高金素梅詐領助理費案，以及「88會館」跨境洗錢案，是相當優秀的新生代檢察官。

高文政是司法官48期，今年不僅拿下模範公務員殊榮，還因偵辦中共刺探國家機密重大案件，獲得法務部「法眼明察獎」，偵辦過「小英男孩」鄭亦麟收賄案、台北市議員李傅中武詐領助理費案等。

票選第4名是游欣樺，司法官50期，她偵辦過中油三接弊案、調查官劉錦勳內鬼案、知名建商金毓泰詐貸案，是司法圈低調又認真辦案的檢察官，人緣與風評極佳，被檢察長王俊力推薦。

票選第5名李堯樺，司法官52期，偵辦過力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶內線交易案、防疫「隱形冠軍」銀泰佶吸金案、天逸集團掏空案，她擅長經濟犯罪調查，辦案細心有執念，辦案前總能抓準重點打擊，擬定偵辦策略與步驟，獲得不少基層檢察官支持。

由於北檢檢察官人數眾多，依以往票選順位結果，至少要拿到前5名才有機會獲推薦。此次遺珠之憾是第7名的檢察官陳雅詩，她過去一年努力從案件分析線索，總是能發展出案外案，她偵辦過最知名案件莫過於「鮑魚達人」鍾文智落跑案，昨天投票前一天，她還熬夜偵辦警政署兩線四星專員林劼緯洩密案，清晨向法院聲押禁見。

陳雅詩也偵辦過宏泰集團主席林鴻南購地弊案、滿堂紅麻辣鍋洗錢案、安泰銀違法放貸案，是每日俯案工作、努力查案的檢察官。

此次票選結果依序為：黃琬珺111票、黃冠中103票、高文政101票、游欣樺100票、李堯樺78票、王繼瑩76票、陳雅詩75票。

台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選。圖／報系資料照
台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選。圖／報系資料照

北檢檢察官黃冠中偵辦過北捷恐攻、扯鈴教練魯紀賢共諜等重大矚目案件，此次票選主任拿下第2名。記者蕭雅娟／攝影
北檢檢察官黃冠中偵辦過北捷恐攻、扯鈴教練魯紀賢共諜等重大矚目案件，此次票選主任拿下第2名。記者蕭雅娟／攝影

北檢 檢察官 鄭亦麟

延伸閱讀

影／警政署專員淪鍾文智「私家偵探」 檢方疑有不正利益 聲押禁見

牽扯鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃案 警政署專員、大安分局巡佐遭搜索帶走

竹縣府爆涉貪疑雲 工務處約聘僱員涉收賄浮報土資場申報單4人遭聲押

新北刑警張君毅凌虐嫌犯起訴 再被控查個資洩密

相關新聞

牢裡還稱霸？不爽室友靠床尾 朱雪璋拿助行器推獄友釀死再遭訴

自稱明太祖後代、比武設局砍斷對方腳筋的北市大安區前光信里長朱雪璋，正因此在台北監獄服刑，詎料仍不改暴戾脾氣，去年2月間因骨科開刀住在北監養護中心時，不滿張姓獄友靠近床尾，持助行器將對方推倒，張因頭部重創搶救月餘身亡，桃園地檢署偵結，依傷害致死罪嫌起訴，將由國民法官庭審理。

第一名是她！北檢票選主任檢察官結果出爐 前5強全是「重案戰將」

台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選，下午4點投票結束後，前三名票選結果出爐，第一名是駐廉政檢察官署黃琬珺，偵辦過京華城容積率弊案；第二名是黃冠中，偵辦過北捷隨機殺人案；第三名是高文政，偵辦過「小英男孩」鄭亦麟收賄洗錢案。

新北刑警張君毅凌虐嫌犯起訴 再被控查個資洩密

新北市刑警大隊偵查佐張君毅涉嫌洩密借提公文給女線人，協助她和在監受刑人丈夫私下見面，檢方也查出，張君毅和曾獲模範警察樹林警分局陸姓小隊長均涉嫌查民眾個資洩密給同一名女線人。新北地檢署依刑法洩密、公務員登載不實準公文書及違反個資法等罪嫌，起訴張等3人。

「政二代」顏大鈞吸金上億 最終與3被害人和解付頭期款換緩刑

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環及打著「賴清德是乾爹」的名義招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，一審認他犯詐欺取財判刑7年10月，檢辯均上訴，惟顏在判決前一刻與被害人和解，台南高分院改判他2年、緩刑5年確定。

陸軍206旅爆涉貪！軍官勾結廠商浮報工程款 竹檢聲押2人

新竹地檢署偵辦陸軍第206旅官兵涉貪案，查出宋姓軍人疑與廠商勾結，涉嫌在公共工程中浮報數量與價格，涉及圖利、偽造文書及違反商業會計法等罪。檢方昨天指揮新竹縣調查站展開搜索，兵分8路搜索相關處所，並約談軍方人員及廠商共8名被告到案，已向新竹地方法院聲請羈押禁見宋姓軍人與陳姓廠商。

爭議再添一筆！以「素人媽媽」之姿選台中市長 陳美妃影射里長「吸毒」判5月

台中市女子陳美妃曾以「素人媽媽」之姿參選台中市長，但爭議事件不斷，頻頻因擾鄰事件、與社區保全爆發肢體衝突鬧上新聞版面，前年間因不滿北屯區忠平里長許秀蓉在媒體發言，在臉書影射許施用毒品、患有精神病，被李告上法院，一審審理時，陳辯稱是「正當防衛」，因許受訪時攻擊其家人，但法官認陳未經合理查證即貶損他人名譽，依違反個資法，判刑5月，可易科15萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。