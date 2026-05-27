第一名是她！北檢票選主任檢察官結果出爐 前5強全是「重案戰將」

台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選，下午4點投票結束後，前三名票選結果出爐，第一名是駐廉政檢察官署黃琬珺，偵辦過京華城容積率弊案；第二名是黃冠中，偵辦過北捷隨機殺人案；第三名是高文政，偵辦過「小英男孩」鄭亦麟收賄洗錢案。

黃琬珺是司法官49期，歷經婦幼、重大刑案、財稅採購、智慧犯罪、重金公訴、檢肅黑金組歷練，曾任司法官學院專職導師，去年獲派廉政署北調組檢察官，對檢察工作有極高使命感，偵辦過京華城弊案、中信金購地弊案、和旺炒股、合庫詐貸案。

黃冠中是司法官53期，偵辦過許多重矚目大案件，包括震驚社會的扯鈴教練魯紀賢共諜案、憲兵「天下第一營」211營共諜案、北捷恐怖攻擊案、立委高金素梅詐領助理費案，以及「88會館」跨境洗錢案，是相當優秀的新生代檢察官。

高文政是司法官48期，今年不僅拿下模範公務員殊榮，還因偵辦中共刺探國家機密重大案件，獲得法務部「法眼明察獎」，偵辦過「小英男孩」鄭亦麟收賄案、台北市議員李傅中武詐領助理費案等。

票選第4名是游欣樺，司法官50期，她偵辦過中油三接弊案、調查官劉錦勳內鬼案、知名建商金毓泰詐貸案，是司法圈低調又認真辦案的檢察官，人緣與風評極佳，被檢察長王俊力推薦。

票選第5名李堯樺，司法官52期，偵辦過力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶內線交易案、防疫「隱形冠軍」銀泰佶吸金案、天逸集團掏空案，她擅長經濟犯罪調查，辦案細心有執念，辦案前總能抓準重點打擊，擬定偵辦策略與步驟，獲得不少基層檢察官支持。

由於北檢檢察官人數眾多，依以往票選順位結果，至少要拿到前5名才有機會獲推薦。此次遺珠之憾是第7名的檢察官陳雅詩，她過去一年努力從案件分析線索，總是能發展出案外案，她偵辦過最知名案件莫過於「鮑魚達人」鍾文智落跑案，昨天投票前一天，她還熬夜偵辦警政署兩線四星專員林劼緯洩密案，清晨向法院聲押禁見。

陳雅詩也偵辦過宏泰集團主席林鴻南購地弊案、滿堂紅麻辣鍋洗錢案、安泰銀違法放貸案，是每日俯案工作、努力查案的檢察官。

此次票選結果依序為：黃琬珺111票、黃冠中103票、高文政101票、游欣樺100票、李堯樺78票、王繼瑩76票、陳雅詩75票。

台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選。圖／報系資料照