台女下老鼠藥毒害澳洲男辯「沒有投毒」　檢方：求刑12年

來台當交換生的澳洲籍男子肖雷遭前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，一度休克病危送醫，檢方依殺人未遂罪起訴楊女；台北地院今開庭辯論，楊女強調她沒有投毒，否認犯罪，檢方對楊女求刑12年，合議庭訂7月22日一審宣判。

檢方表示，在醫院查扣的紙杯驗出確實有老鼠藥殘留，顯示肖雷住院期間仍遭下毒，在肖雷父母抵達台灣前，每天照顧肖雷的就是楊女。

檢方說，楊女的說詞反覆，根據醫師說法及檢測報告，楊女至少下毒3次，作案動機是由愛生恨；檢方表示，楊錦屏至今未和肖雷及家人和解，犯後態度不佳，建請法院判處她12年以上有期徒刑。

楊錦屏仍否認犯罪，強調沒有投毒。她說，老鼠藥是她思念過世前夫準備給自己的，前夫過世曾「聽到」前夫說「水裡很溫暖」，指檢方的起訴是斷章取義；楊女的委任律師表示希望給予楊女無罪判決。

檢方起訴指出，楊錦屏2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的肖雷，對肖雷有好感，讓肖雷住進租屋處，2人並未交往；2023年3月，肖雷決定提前返回澳洲，楊女將含「華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，肖雷喝了後後噁心、嘔吐，住院治療。

肖雷父親Stephen有醫師資格，來台照護兒子，楊錦屏得知Stephen決定要讓兒子回國，第2次將老鼠藥摻入肖雷的飲食中，肖雷一度病危，送加護病房治療，又撿回一命。

2023年4月，肖雷的母親Julie抵台，打算安排兒子回國，楊女發現肖雷與女老闆的合照，第3度下毒陷害肖雷，致肖雷病情再惡化。

肖雷母親到楊錦屏的租屋處收拾兒子行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，驚覺兒子遭楊女下毒，報警處理，檢警搜索楊女，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴她、求刑8年。