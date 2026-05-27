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「車手獵人」擄人勒贖、施暴逼趴地舔精液 一審判36年彰檢將上訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

竹聯幫地虎堂斌勢分會會長呂金霖遭幫派除名後，轉型為「車手獵人」，呂男還曾想選縣議員，2024年夥同張男等將詐團車手共5人擄走關押，不僅痛毆車手，甚至逼迫其中4人口交自慰，再錄影恐嚇要其家人交贖款，檢方依擄人勒贖、加重強盜罪等將7人起訴，並對呂男、張男求處無期徒刑，不過彰化地方法院審結，將呂男判刑36年10月，共犯張男判刑34年6月，檢方表示將會上訴。

檢方調查，主嫌呂金霖（31歲）與同夥張男即為「車手獵人」，專門鎖定車手黑吃黑，呂男和張男2024年12月得知詐騙集團監控手甲男要配合詐團車手A取款，即準備要攔下贜款，但過程中，甲男回報車手的贜款已不知去向，張、呂、蔡、甲等即將A男以口罩矇眼從台南市擄回彰化。

過程中呂男以槍托打A男的頭，並恐嚇「再不把錢交出來，不老實講，就要打斷你的手」，將他帶到公司房間毆打逼問，並要他交200萬元贖金，才要放他離開。呂得知A是由B介紹而擔任詐團車手，又把B男綁回彰化關押。

張男等持鐵棒、鋁棒痛打B男，AB二人被關三日後，呂張等人又脅迫二人以指定動作互相口交，甚至要求要射精，再命二人把地上的精液舔乾淨，並將過程錄下來，藉以恐嚇二人要籌三百萬元贖金，要B打電話要妻子先籌出50萬元。

呂、張也懷疑另一名詐團黃男黑吃黑，以招募車手為名，誘出黃男與二名未成年少年，待黃男準備在彰化市果菜市場前面交取款時，被張男等押上車回公司後，又以鐵棍、球棒等痛毆至手掌骨折，全身是傷。

一行人也對二少年痛毆、電擊，又強迫二少年口交錄影 ，還喝斥他們不能遮臉「敢拼錢就要敢承擔」、 「頭要看得到，看不到就重來」，並通知二少年父母各準備50萬元贖人。直到警方找到被關押的5人，起出長短槍共8把、電擊棒等，彰化地檢署將呂、張等7人起訴，並認為造成被害人身心嚴重創傷、惡性重大，對呂張求處無期徒刑。

彰化地方法院審理時，呂金霖也證稱他和同夥都是「彰化無黨聯盟」協會成員，該協會是因他要選縣議員而成立，法官認為呂男與張男犯罪手段極不人道，集體化之私刑暴力手段犯罪，展現出漠視法治秩序，也展現其暴力性格，且以呂男為首的無黨聯盟成員均以透過人民團體方式參與公共事務，其犯罪性質與公職行使所應具備的適格性已嚴重背離，因此也對呂、張褫奪公權。

呂金霖與張男共犯5罪，分別被判處36年10月、 34年6月有期徒刑，其他5人分處14年到1年5月不等徒刑。

警方2024年12月攻堅破獲此案，並救出被關押的5人。資料照／警方提供
警方2024年12月攻堅破獲此案，並救出被關押的5人。資料照／警方提供

警方2024年攻堅破獲此案，並救出被關押的5人。資料照／警方提供
警方2024年攻堅破獲此案，並救出被關押的5人。資料照／警方提供

車手 竹聯幫 彰化

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