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台劇「零日攻擊」導演提告敗訴 凌濤：監督稅款禁得起檢驗

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨陣營質疑台劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊領勞動部補助2872萬元，羅針對時任國民黨智庫副執行長凌濤、發言人康晉瑜、鄧凱勛提起加重誹謗刑事自訴；台北地院審理，今判凌濤等人無罪。可上訴。

羅景壬提自訴時表示，國民黨指控完全不是事實，並透露得標的為三家大型公司，而其中一家將「勞動節廣告製作」委託給製作公司，所以他才會擔任廣告導演，表示自己只領取製作公司的導演費，不可能「爽領」補助等。

自訴案今宣判後，凌濤於臉書發文表示「綠友友敗訴！我們又贏了！ 司法勝訴第13次，正義實現，也再次證明：我們對人民稅款的監督，絕對禁得起檢驗」。

凌濤表示，就業安定基金原本應該用在勞工保障、職業訓練與穩定就業，但民進黨政府卻將相關經費用於大型宣傳與影音操作。

凌濤說，審計部查核出整體就安基金有逾5174萬4288元支出不符設置目的及用途規定，其中，勞動部在2022年至2024年間讓「零日攻擊」導演羅景壬團隊取得高達2872萬元的經費製作三部宣傳片，光是這筆經費就占了整體未符合用途支出的55.51%。

凌濤表示，民眾辛苦繳納的納稅錢、企業依法繳交的就安基金，應該真正回到照顧勞工、穩定就業的用途，而不是淪為特定綠友友影音團隊「奉旨給飯」的資源池。這也是為什麼，面對相關爭議，他們必須站出來替全民把關。

凌濤表示，他多次從桃園北上出庭，但包含羅景壬導演與3位對造律師，卻始終無法具體證明評論有何不實，甚至讓庭上屢次痛斥應做好準備、不要開空庭，所幸歷經纏訟，法院總算再次還給他們公道。

自訴案源於國民黨2025年質疑就業安定基金2022年到2024年間補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊達2872萬元，羅景壬否認，向法院自訴凌濤等人加重誹謗罪。

台劇「零日攻擊」導演羅景壬。圖／聯合報系資料照片
台劇「零日攻擊」導演羅景壬。圖／聯合報系資料照片

國民黨智庫前副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫前副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片

凌濤 羅景壬 鄧凱勛

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