牢裡還稱霸？不爽室友靠床尾 朱雪璋拿助行器推獄友釀死再遭訴

自稱明太祖後代、比武設局砍斷對方腳筋的北市大安區前光信里長朱雪璋，正因此在台北監獄服刑，詎料仍不改暴戾脾氣，去年2月間因骨科開刀住在北監養護中心時，不滿張姓獄友靠近床尾，持助行器將對方推倒，張因頭部重創搶救月餘身亡，桃園地檢署偵結，依傷害致死罪嫌起訴，將由國民法官庭審理。

高院最新裁定揭露，朱雪璋在牢裡不僅不安分，入獄前因為侵吞亡母508萬元遺產又被判1年，為了少關幾年並逃避坐牢，朱先後聲請合併定應執行刑、或以「剛完成重大骨科手術，現正接受急性期藥物搶救」為由聲請暫緩執行，均遭士檢拒絕。朱不服聲明異議。

高院今年3月底裁定駁回，理由除了重傷害和遺產侵占案不符數罪併罰要件外，合議庭檢視診斷證明書，內容僅載明需適當治療與照護，並未達到「因執行而不能保其生命」之法定停止執行程度，且現行監獄行刑法對罹病受刑人設有拒絕收監、戒送醫治及保外醫治等周詳規範，受刑人不得逕以罹病為由拒絕入監。

起訴書指出，現年50歲的朱雪璋與張姓男子都在法務部矯正署台北監獄服刑，雙雙因傷或疾病住在至善大樓養護中心；2025年2月23日凌晨2時38分，朱雪璋發現張姓獄友逐漸靠近自己的床尾，想要趕對方走。

朱雪璋明知用力將人瞬間往後推倒，可能會讓人的頭部撞擊地面而受創死亡，仍手持助行器用力推向張男，張男猝不及防，直接向後倒，後腦勺直接撞擊地面，當場倒地不起，朱見狀卻冷血地不予理會，隨即轉身倒頭大睡。

張男當天被緊急送往衛生福利部桃園醫院急救，直到同年3月26日出院返回北監養護中心，張男已無法自理需全日照護，同年3月31日晚間8時30分遭獄方管理人員發現情況有異，趕緊將張送醫急救仍於當晚10時26分，因頭部外傷併顱內出血、腦挫傷、腦損傷及支氣管炎宣告不治。

案經桃園地檢署檢察官相驗後簽分偵辦，檢方認為，朱雪璋與被害張男同為受刑人，僅因瑣事就動手傷人，且明知頭部為人體脆弱器官，仍持助行器將人推倒致死，惡性不改，審酌各項證物與法醫鑑定報告，認定朱的行為已涉犯傷害致死罪嫌。