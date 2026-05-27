陸軍206旅爆涉貪！軍官勾結廠商浮報工程款 竹檢聲押2人

新竹地檢署偵辦陸軍第206旅官兵涉貪案，查出宋姓軍人疑與廠商勾結，涉嫌在公共工程中浮報數量與價格，涉及圖利、偽造文書及違反商業會計法等罪。檢方昨天指揮新竹縣調查站展開搜索，兵分8路搜索相關處所，並約談軍方人員及廠商共8名被告到案，已向新竹地方法院聲請羈押禁見宋姓軍人與陳姓廠商。

新竹地檢署表示，承辦檢察官高志程於昨天指揮新竹縣調查站執行搜索行動，除約談宋男及涉案廠商等8名被告外，也同步查扣手機、筆電、硬碟及帳冊等證物，以釐清資金流向及犯案手法，全案持續偵辦中，後續將持續追查是否還有其他涉案人員及不法情節。

檢方調查，陸軍206旅官兵宋姓男子與廠商涉嫌利用經辦公共工程機會，透過浮報工程數量與價格等方式，疑涉不法圖利，並涉及貪汙治罪條例、偽造文書及商業會計法等罪嫌。其中，宋男及陳姓女子經檢察官複訊後，認定涉犯貪汙治罪條例等罪嫌重大，且有串證之虞，已向新竹地方法院聲請羈押禁見。因昨天法院深夜不訊問，預計今天下午新竹地方法院將開羈押庭。