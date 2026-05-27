「政二代」顏大鈞吸金上億 最終與3被害人和解付頭期款換緩刑

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環及打著「賴清德是乾爹」的名義招攬投資，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，一審認他犯詐欺取財判刑7年10月，檢辯均上訴，惟顏在判決前一刻與被害人和解，台南高分院改判他2年、緩刑5年確定。

顏大鈞主張，他坦承犯行，已與陳姓男子等3人達成和解，並賠償完畢，另梁姓女子等3人也已調解成立，並賠償第一期款項，6人均同意對他從輕量刑並給予緩刑宣告，原判決量刑過重，請求准予撤銷原判決，從輕量刑，並諭知緩刑。

據了解，本月13日辯論時，梁女等3人不同意以債務四成為條件，在庭上請求法官判重一點。顏當庭向梁女等人請求再給他一次和解機會，且在顏純左出面下，在宣判前的最後一刻與梁女3人終於達成和解。

台南高分院合議庭指出，因顏大鈞於二審審理時，已與告訴人李男、梁女、呂男分別以賠償480萬元、1200萬元、740萬元調解成立，顏大鈞並依約支付第一期款項分別為120萬元、300萬元、200萬元，其餘款項梁女等3人均同意顏分期給付，3人請求法院從輕量刑並同意給予被告緩刑宣告。

合議庭認為，顏對3人詐欺取財部分量刑因素已有重大改變，與原審審理時不同，顏指原判決此部分所處刑過高，即有理由，因此，此部分撤銷改判各處有期徒刑1年3月、1年6月、1年4月。

至於檢察官上訴認原判決量刑過輕，則因顏已提高賠償金額，梁女等3人均能接受顏所提出賠償額度，雙方調解成立，同時，顏為表還款誠意，先支付高額頭期款，後續分期期間也不長，每月還款金額不低，顯無檢察官上訴意旨所指逃避責任等情形。

合議庭表示，就撤銷改判及駁回上訴所處刑，合併定應執行有期徒刑2年，因顏大鈞已與全部告訴人和解或調解成立，且有3人已賠償完畢，另梁女等3人也已支付第一期賠償款項，足見他有悛悔實據，顏又無犯罪前科，符合緩刑宣告要件，6名告訴人均同意給予被告緩刑宣告，本院認為適宜就顏所處之刑，併予宣告緩刑5年。