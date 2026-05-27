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爭議再添一筆！以「素人媽媽」之姿選台中市長 陳美妃影射里長「吸毒」判5月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市女子陳美妃曾以「素人媽媽」之姿參選台中市長，但爭議事件不斷，頻頻因擾鄰事件、與社區保全爆發肢體衝突鬧上新聞版面，前年間因不滿北屯區忠平里長許秀蓉在媒體發言，在臉書影射許施用毒品、患有精神病，被李告上法院，一審審理時，陳辯稱是「正當防衛」，因許受訪時攻擊其家人，但法官認陳未經合理查證即貶損他人名譽，依違反個資法，判刑5月，可易科15萬元。

判決指出，陳美妃在2024年5月間至同年6月2日傍晚，利用名為「陳美妃選總統（為人民加薪）」的臉書帳號，接連發布足以直接識別里長許秀蓉特徵、姓名及職業等個人資料的貼文。陳在貼文中不僅張貼許女受訪時的畫面截圖，更配上「吸毒吸到ㄎ一ㄤ的表情」、「屬未就醫的精神病患或是嗑藥嗑到ㄎ一ㄤ」等攻擊性文字，供不特定多數人瀏覽。

許秀蓉認為，陳美妃的貼文，已嚴重貶損她的人格與社會評價，報警查辦後，由檢方起訴。

台中地院審理時，陳美妃矢口否認犯行，辯稱自己是出於「正當防衛」，因許姓里長受訪時，攻擊她的家人，為澄清事實才合理辯護，她更宣稱自己沒有能力調查，只是覺得對方「外觀看起來就是有施用毒品」。

一審審認，陳美妃未經任何合理查證，僅憑主觀臆測便恣意指摘他人，純屬宣洩情緒之報復行為，不符合正當防衛要件。

法官審酌，陳美妃過去即有違反個資法遭判刑確定的紀錄，在執行完畢後5年內再度故意犯罪，構成累犯，顯見前案刑罰未能使其心生警惕，考量陳在犯後始終否認犯行，未與告訴人達成和解或取得原諒，依非公務機關非法利用個人資料罪，判刑5月，可易科15萬元，仍可上訴。

陳美妃近年爭議不斷，她曾在2022年以「素人媽媽」之姿參選台中市長，最終敗選，遭沒收保證金，2024年她更搭檔登記參選總統，雖繳交逾25萬份連署書，卻被中選會查出大量重複影印，最終僅有2份合格，百萬保證金再遭沒收。

此外，陳美妃近年頻頻因擾鄰問題躍上新聞版面，先後因與社區保全爆發肢體衝突、推打辱罵到場處理員警等事件遭判刑、判賠，脫序行徑引發社會側目。

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台中市民陳美妃曾參選台中市長，多次因擾鄰、與保全衝突糾紛鬧上新聞版面。圖／讀者提供
台中市民陳美妃曾參選台中市長，多次因擾鄰、與保全衝突糾紛鬧上新聞版面。圖／讀者提供

台中市民陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、總統大選連署。圖／報系資料照
台中市民陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、總統大選連署。圖／報系資料照

台中市 陳美妃 毒品

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