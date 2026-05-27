新北刑警張君毅凌虐嫌犯起訴 再被控查個資洩密

新北市刑警大隊偵查佐張君毅涉嫌洩密借提公文給女線人，協助她和在監受刑人丈夫私下見面，檢方也查出，張君毅和曾獲模範警察樹林警分局陸姓小隊長均涉嫌查民眾個資洩密給同一名女線人。新北地檢署依刑法洩密、公務員登載不實準公文書及違反個資法等罪嫌，起訴張等3人。

張君毅今年3月才被檢方依刑法公務員對人犯施以凌虐等罪起訴，求刑2年。新北市刑大偵一隊前副隊長鄭奕賢被控擔任偵查佐期間，接受四海幫海驥堂主王懷恭飲宴和茶葉，洩漏偵辦中靈骨塔詐騙案情資；又與同事王順賢、張君毅、吳朋諺、趙浩宇在2022年11月偵辦「台版柬埔寨詐騙案」涉共同凌虐2名犯嫌，攻擊頭部、逼唱台語歌「我甲你攬牢牢」，又逼下跪唱「完了完了 芭比Ｑ了」等歌曲。

檢方追查，2023年12月間，張君毅涉用line傳送刑大借提在監受刑人的公文照片給女線人，協助她和丈夫私下見面；2024年間在警政署限公務使用的「智慧分析決策支援系統」，涉嫌登載「查緝查捕逃犯」的不實查詢事由，查詢3名民眾個資。

檢方另查出，樹林偵查隊陸姓小隊長在2023年至2025年間，以公務用的智慧系統、車籍系統、刑案資訊系統、戶政資料系統、雲龍車辨系統，查詢5名民眾個資、3輛汽車資訊，洩漏給同一名女線人。