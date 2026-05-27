竹縣府爆涉貪疑雲 工務處約聘僱員涉收賄浮報土資場申報單4人遭聲押

新竹縣政府疑爆涉貪案。新竹地檢署偵辦新竹縣政府工務處廖姓約聘人員涉嫌違反貪汙治罪條例，昨日指揮法務部廉政署及警方兵分多路搜索新竹縣政府等16處地點，並約談被告、證人共28人到案，據悉廖男被檢舉浮報單據而疑似收賄涉貪，檢察官複訊後，今天上午向法院聲請羈押廖男等4人。

檢方調查指出，工務處廖姓約聘人員涉嫌收受土資場業者賄賂，涉犯貪汙治罪條例、廢棄物清理法及商業會計法等罪，檢察官沈郁智訊後認定廖男及3名土資場業者罪嫌重大，且有串證之虞，今天上午向新竹地方法院聲請羈押禁見。

據了解，此案與新竹縣營建剩餘土石方資源回收處理業務有關，承辦土資場業務的廖男，疑似浮報土資場依規申報單，並收受廠商賄款，多家土資場涉案，檢方因此展開調查。遭約談者除廖男外，還包括多名土資場相關業者及證人。

新竹地檢署表示，本案因具相當社會矚目性，目前由檢察官持續偵辦中，因偵查不公開，無法進一步透露案情細節。新竹縣政府則回應，尊重司法調查，相關細節不便說明，縣府將全力配合檢調釐清案情。