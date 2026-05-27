交通裁罰鍰不繳 彰化6月2日法拍萬坪土地、新大樓持分

法務部行政執行署彰化分署針對屢催不繳牌照稅、交通裁罰鍰、及ETC通行費的交通違規大戶祭出鐵腕，拍賣其名下不動產，6月2日將辦聯合拍賣會，拍賣欠稅戶高達萬坪土地、新大樓持分等，有意置產民眾可把握難得進場時機。

彰化分署執行「交通專案」，對於欠稅大戶不繳車輛相關稅費罰鍰者，拍賣其不動產，其中還有人欠了366筆ETC通行費共3萬3千多元，被催繳又不繳，財產需被強制執行。

行政執行官張峻嘉表示，此次拍賣會將釋出多筆極具投資潛力的南投縣不動產，包括位於水里鄉郡坑段面積高達5萬1860 平方公尺的土地持分，及草屯鎮屋齡十年內的新大樓房地（建物持分1／2）。

還有名間鄉埔中段的3筆土地持分，吳姓男子因欠繳交通罰鍰等，名下3筆土地分成2標遭法拍，其中一標土地有多棟平房、三合院及雜草樹木；另一標土地上有檳榔樹、雜木林、鐵皮屋、平房、道路，上述皆僅變賣土地，地上建物非本次變賣標的，法律關係由買受人自理。

彰化分署表示，對於不繳納欠稅或交通罰鍰等民眾，也會執行「你停車我就封」智慧快打鎖車專案，呼籲民眾若經濟困難無法一次完納罰鍰，務必主動聯繫分署洽詢分期繳納，切勿心存僥倖，以免名下財產遭強制執行。

聯合拍賣會將於6月2日下午3時在位於員林市的分署拍賣室開標，採現場及通訊投標並行，通訊投標信封須於開標日前一日6月1日寄達「510945 員林郵局第 203 號信箱」。

法務部行政執行署彰化分署針對屢催不繳使用牌照稅、交通裁罰鍰、及ETC通行費的交通違規大戶祭出鐵腕，將拍賣其名下不動產。圖／彰化分署提供