快訊

整理包／高齡換照新制一次搞清楚 超詳細攻略23個QA不可不知

「未成年交往」大翻盤！檢調還清白 金秀賢沉默1年發聲：一直遵守承諾

九合一風雲／劉櫂豪七度參選？綠營台東縣長整合拉警報

聽新聞
0:00 / 0:00

愛爾麗醫美診所裝針孔偷拍…總裁常如山不想羈押提抗告 高院駁回確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

愛爾麗醫美集團在診療間裝設針孔偷拍患者，檢方拘提訊問集團總裁常如山、常的特助張元齡及負責監視器維修的工程師謝金亨，聲請羈押禁見獲准；常等3人不服提抗告，台灣高等法院裁定駁回，常如山等人確定羈押禁見。

新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，為釐清是否有集團高層授意安裝針孔偷拍病患，經拘提常如山、張元齡及謝金亨後，聲請羈押禁見。新北地方法院認為常等人涉犯個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個人資料罪、刑法無故攝錄性影像罪、刑法無故竊錄他人身體隱私部位罪、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像共4罪。

新北地院開庭調查後，認為常如山等人犯罪嫌疑重大，且常除有逃亡之虞外，與同案被告張元齡、謝金亨也有勾串共犯、證人、湮滅、偽造及變造證據之虞，因此有羈押必要，裁定羈押並均禁止接見、通信。

常如山等3人不服羈押裁定提出抗告，高院昨裁定駁回抗告，代表常等人確定羈押禁見2個月。

檢警調查，揭發偷拍案的第一位被害人，本月1日於愛爾麗板橋分店內，發現偽裝成偵煙器的針孔攝影機後，隨即向警方報案。當天以個人工作室承接愛爾麗北台灣分店監視器維修業務的謝金亨疑接獲指示，自板橋分店起著手拆除監視器主機，之後獨自一人開車南下，將沿途共10家分店的監視器主機一一拔除帶走滅證。

愛爾麗集團總裁常如山。圖／聯合報系資料照片
愛爾麗集團總裁常如山。圖／聯合報系資料照片

愛爾麗 偷拍 常如山

延伸閱讀

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

逾30家醫美涉偷拍 卓榮泰：確定裁罰名單後要求地方政府立即公告

貨櫃屋變喪屍煙彈分裝場 高雄破獲毒鴛鴦分裝毒品

醫美診所逾30家涉偷拍 卓榮泰：確定違法應立即公告名單

相關新聞

出包？檢察官上訴逾期 日月光營運長吳田玉被控內線交易獲判無罪確定

半導體封測廠大廠日月光營運長吳田玉等人被控於併購矽品公司消息公布前內線交易，一審認為證據不足判決無罪，檢方上訴卻引發「送達日期」爭議，全案歷經兩度發回更審，最高法院認為送達日期應以判決書「第一次送達」時間為起算點，檢方逾期上訴，判決吳無罪確定。

幫郭台銘收購連署書 屏東縣議長周典論更一審判3年4月

屏縣議長周典論被控花錢為鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，經地院依違反正副總統選罷法判刑4年，高雄高分院僅認收購4份連署，對選情影響不大，從輕改判3年2月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金，他不服再 上訴，最高法院發回後，今上午更一審改判3年4月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金。

立委羅明才前助理連署罷免案造假 劉時郡3人認罪全判緩刑

國民黨立委羅明才新店服務處2名時任主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免案連署書，依偽造文書、個資法等罪起訴，3人認罪，台北地院審理，今判3人全部緩刑。

愛爾麗醫美診所裝針孔偷拍…總裁常如山不想羈押提抗告 高院駁回確定

愛爾麗醫美集團在診療間裝設針孔偷拍患者，檢方拘提訊問集團總裁常如山、常的特助張元齡及負責監視器維修的工程師謝金亨，聲請羈押禁見獲准；常等3人不服提抗告，台灣高等法院裁定駁回，常如山等人確定羈押禁見。

男子開車遊阿里山撞落石受損告國賠 因超速遭法官判決駁回

男子駕駛車輛行經阿里山公路時，因撞擊地面落石導致車頭嚴重受損，認為道路養護機關公路局嘉南區養護工程分局有疏失，提告國賠17萬8700元。嘉義地院審理，詹男當時超速行駛，且管理機關已盡巡查與維護義務，駁回其訴。可上訴。

豬籠草狂人又栽了！嘉義男夾帶85株食蟲植物入境 前科累累仍硬幹遭訴

從事植物進口多年的江姓男子今年4月自馬來西亞返台，將85株活體豬籠草塞進託運行李闖關入境，檢方追出過去5年他已多次違法輸入植物遭罰，甚至去年底才剛因相同案件遭判刑確定，仍再度犯案，痛批他罔顧生態安全、毫無悔意，依違反植物防疫檢疫法起訴從重量刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。