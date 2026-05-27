豬籠草狂人又栽了！嘉義男夾帶85株食蟲植物入境 前科累累仍硬幹遭訴

從事植物進口多年的江姓男子今年4月自馬來西亞返台，將85株活體豬籠草塞進託運行李闖關入境，檢方追出過去5年他已多次違法輸入植物遭罰，甚至去年底才剛因相同案件遭判刑確定，仍再度犯案，痛批他罔顧生態安全、毫無悔意，依違反植物防疫檢疫法起訴從重量刑。

起訴指出，江男明知豬籠草活株屬禁止輸入檢疫物，且馬來西亞為穿孔線蟲疫區，仍於今年4月11日在馬來西亞吉隆坡植物展，以約新台幣2萬元向賣家購入85株豬籠草活株，總重約0.995公斤。

江男於13日返國時，將植株放入託運行李，搭機返台，當晚9時班機落地入關檢查，遭財政部關務署台北關與農業部動植物防疫檢疫署桃園分署於機場查驗時，當場查獲這批活體植株，後續交由航警局移送偵辦。

檢方調查，豬籠草屬植物為穿孔線蟲寄主，而馬來西亞屬該害蟲疫區，全株活體依法禁止輸入，若病蟲害入侵國內，恐造成農業防疫重大風險，國家還須投入大量經費撲滅及防治。

檢方清查發現，江男並非初犯，他自2020年至2023年間，曾多次自阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、印尼及菲律賓等地，以旅客攜帶或國際快遞方式輸入豬籠草、不明種子及附帶介質石松等植物，早已多次遭行政裁罰。

此外，江男去年3月間又利用託運行李夾藏豬籠草屬植株全株169株（淨重2.61公斤）、豬籠草屬植株地上部14株（淨重1.26公斤），去年底經桃園地院判刑4月確定，沒想到事隔不久又重施故技，再度夾帶大批豬籠草返台。

檢方認為，他明顯是為商業利益反覆犯案，無視我國環境生態與農業安全，犯後毫無悔意，惡性重大，依植物防疫檢疫法擅自輸入禁止輸入檢疫物罪嫌提起公訴，並向法院請求從重量刑。

桃檢呼籲，民眾切勿心存僥倖，任意從境外攜帶植物、種子或附帶土壤介質的植物產品返台，若違法輸入，不僅恐面臨刑責與罰鍰，更可能將外來病蟲害帶入國內，衝擊本土農業與生態環境。

江姓男子今年4月又以行李夾帶豬籠草方式入境，再次遭逮，桃園地檢署偵結，依違反植物防疫檢疫法起訴從重量刑。圖／桃園地檢署提供