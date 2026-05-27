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苗警爆集體詐領查緝移工獎金 檢方聲押2人交保3人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗警察局陳姓警務員2024年3月起擔任苗栗分局銅鑼分駐所所長期間，疑爆發集體詐領查緝逃逸移工獎金，苗栗地檢署昨天偵查，今天聲押陳及另名曾姓警員，還有3名警以6萬元、10萬元交保。

全案苗栗分局接獲檢舉自檢，呈報縣警局政風室，移送檢方偵辦，陳姓警務員於2025年6月調離銅鑼分駐所所長，改調縣警局勤務指揮中心警務員，縣警局今天表示，有關涉案人員一律從重懲處，調整服務地區，並列入輔導考核；另從嚴追究相關主管考核監督不周責任、並調整非主管職務。

警察局強調，對於員警違法違紀案件，均秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，若有違法從嚴究辦，以淨化警察陣容，維護警譽。

據了解，銅鑼鄉內銅鑼科學園區、銅鑼工業區、中興工業區等工廠林立，陳在所長任內，與一名女通譯勾結，誑騙有意自首的逃逸外籍移工，讓警員巡邏時查獲，涉嫌詐領勞動部違反就業服務法，1名逃逸移工2000元獎金，移工原本以為自首可以快速返國、降低罰款，在移民署收容中心發現是被警方查獲，並非自首到案，反而要繳納大筆罰款和機票，全案因此曝光。

苗栗分局自檢發現異常，檢察官昨天指揮調查局中機組、警政署政風室及縣警局督察室等單位搜索，偵訊後今天依貪汙治罪條例聲請羈將陳姓警務員、曾姓警員聲請羈押，3名警員分別6萬元、10萬交保。

<a href='/search/tagging/2/苗栗縣' rel='苗栗縣' data-rel='/2/141233' class='tag'><strong>苗栗縣</strong></a>警察局陳姓警務員2024年3月起擔任苗栗分局銅鑼分駐所所長期間，疑爆發集體詐領查緝逃逸移工獎金，苗栗地檢署今天聲押陳及另名曾姓警員，還有3名警以6萬元、10萬元交保。本報資料照片
苗栗縣警察局陳姓警務員2024年3月起擔任苗栗分局銅鑼分駐所所長期間，疑爆發集體詐領查緝逃逸移工獎金，苗栗地檢署今天聲押陳及另名曾姓警員，還有3名警以6萬元、10萬元交保。本報資料照片

移工 苗栗縣 警察 貪汙 苗栗

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