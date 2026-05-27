嘉市公園樹斷砸車求償23萬 法院認市府管理無缺失判駁回

嘉義市東區短竹公園內的大樹因颱風深夜來襲吹折枝幹，毀損陳姓男子的汽車，陳男對市府提告國賠23萬5000元。嘉義地院認為，市府落實巡查與檢查，且逐日管理密度高，管理上並無欠缺，駁回其訴。可上訴。

陳男主張，短竹公園為公共設施，因丹納斯颱風來襲吹折公園內大樹枝幹，砸中他停放在公園旁停車格內的車輛，導致車體及車內導航音響設備毀損。

市府舉證指出，平時皆指派受過樹木風險評估課程的管理員按日巡查，遇有瑕疵即通報廠商改善。除了颱風警報停班及中秋放假等特殊日期外，其餘日期均逐日巡查並記錄，管理密度極高，無違反公園管理自治條例 。

針對原告提出大樹斷裂處的照片，主張樹木因病弱遭吹襲斷裂，法官在言詞辯論時曾曉諭原告聲請鑑定，但陳男表明沒有必要，因此法院難以憑照片認定樹木染病。法院審酌車輛受損確實是因不可抗力的颱風所致，且市府在管理上已盡到應盡的維護義務，並無欠缺，因此不符合國家賠償要件 。本案仍可上訴 。