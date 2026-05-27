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不顧妻苦抗乳癌...年收600萬機電公司經理外遇女會計 正宮獲賠40萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名在機電公司擔任經理、年收入近600萬元的人夫，在3年前因買賣房地產，認識一名女會計，雙方展開2年多的婚外情，正宮發現後，指控丈夫與小三，不顧她辛苦對抗乳癌，卻發展婚外情，讓她罹患憂鬱症，求償150萬元，台中地院近日審結，審酌涉案人的職業等情狀後，判人夫與小三要賠40萬元，尚未確定。

判決指出，該名機電公司經理在2003年與妻子結婚，育有子女，在2023年間，人夫因代理妻子買賣南投的房地產，認識一名女會計，雙方經常透過通訊軟體LINE聯繫聊天，正宮在去年透過丈夫與女會計的對話紀錄發現，雙方不只互稱「腦公」、「腦婆」，更有多達數十次的親密對話，顯示兩人不僅曾多次一起過夜、發生性行為，更已有長期同住一處的事實。

正宮發現，丈夫與小三的對話中提及「再120天就999天」等語，判斷丈夫與小三交往時間已長達2年多。

正宮向台中地院提出損害賠償告訴，向丈夫與小三求償150萬元，正宮主張，她罹患乳癌，辛苦對抗病魔，但丈夫明知她因病身體不適，不但未給予陪伴與扶持，反而趁她接受治療之際，與女會計發展親密關係。

正宮提到丈夫與小三的對話指出，女會計明知丈夫已婚，卻仍傳送「謝謝腦公陪腦婆睡飽飽吃飽飽」、「世界末日也要抱緊緊」等語，而丈夫也回應「愛老婆超愛」、「我只在乎妳」，甚至曾提及「本來只想要我的肉體是嗎」等露骨對話，導致她因此罹患「混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症」的身心疾患。

台中地院審理時，人夫與小三對於正宮的指控都不爭執，僅抗辯求償金額過高，法官審酌，人夫是機電公司經理，年收入近600萬元，還有房產2棟、土地4筆等逾千萬的財產，小三則是擔任會計人員，月收約3萬多元，判二人得連帶賠償40萬元為合理，仍可上訴。

台中市一名機電公司人夫外遇，正宮發現雙方對話後，提出告訴，一審判人夫與小三校賠40萬元。示意圖／ingimage
台中市一名機電公司人夫外遇，正宮發現雙方對話後，提出告訴，一審判人夫與小三校賠40萬元。示意圖／ingimage

乳癌 會計 台中市

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