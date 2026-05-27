出包？檢察官上訴逾期 日月光營運長吳田玉被控內線交易獲判無罪確定

半導體封測廠大廠日月光營運長吳田玉等人被控於併購矽品公司消息公布前內線交易，一審認為證據不足判決無罪，檢方上訴卻引發「送達日期」爭議，全案歷經兩度發回更審，最高法院認為送達日期應以判決書「第一次送達」時間為起算點，檢方逾期上訴，判決吳無罪確定。

同案被告還包括吳田玉的友人張文慧、秘書吳秋燕、吳女丈夫林威，3人也一併獲判無罪確定。

檢方指控，吳田玉為日月光公司營運長兼發言人，也是公司核心決策人員。2015年8月21日，日月光宣布以每股45元公開收購長期競爭對手矽品公司，並以每單位美國存託憑證（ADR）等值225元的美元現金作為對價，公開收購矽品公司流通在外美國存託憑證。

檢方起訴，吳田玉早在訊息公布前，便知道日月光計畫收購矽品，而將消息告知張文慧，張女分別購入日月光、矽品公司股票；吳秋燕因經手吳的電子郵件、安排吳的行程，得知併購計畫後，也與丈夫林威在消息公布前買進兩家公司股票，違反證券交易法。

高雄地院一審認為罪證不足，於2020年2月5日宣判吳田玉等人無罪，並於同年月26日將判決正本送達公訴檢察官，又於同年3月4日將判決正本連同附件，再度送達檢察官。檢方則於同年3月20日提起上訴。

高雄高分院二審認為檢察官提上訴的合法期間，應從判決「第一次送達日期」意即2020年2月26日隔日開始起算20天，但檢方卻遲於3月20日才提上訴，已經逾期，因此判決上訴駁回。檢方不服再上訴，最高法院認為仍有疑點待釐清，撤銷發回更審。

更一審逆轉判決吳田玉等人有罪，依違反證券交易法判決吳1年10月徒刑；張文慧判刑3年；吳秋燕判刑3年6月；林威則判刑2年，並宣告緩刑5年。不過，最高法院再度撤銷判決，發回更審。

更二審指出，比對起訴書、第一次送達判決、第二次送達判決等資料，認為檢察官收到第一次送達判決後，手上的卷證、證券投資人及期貨交易人保護中心請求上訴的資料，已經足以讓檢方提起上訴，而不必等到第二次送達的判決，認為檢方上訴逾期，不經言詞辯論而駁回上訴。

檢方再提上訴，最高法院認為，法院判決無罪理由所引用的附件，只是將檢察官已提出、附於起訴書的附件，影印作為判決書附件，內容與檢察官的原件完全相同，縱使第一次送達判決時漏未檢附，也不影響檢察官理解判決無罪理由、行使上訴權。

最高法院指出，此種情形，第二次送達包含附件的判決，性質上僅屬重複通知或補送，除法院另有足使檢察官誤認前次送達無效的表示外，難認檢察官就第二次送達具有值得保護的信賴利益，上訴期間仍應第一次合法送達時起算，因此駁回上訴，全案確定。