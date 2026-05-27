疑涉浮報餐費！宜蘭消防特搜慶功宴爆核銷不實 前科長、科員3人交保

宜蘭縣消防局特種搜救隊去年7月通過全國「特種搜救隊國家認證計畫」（NAP）認證，之後舉行慶祝表揚餐會，卻遭人檢舉核銷不實。檢調昨天搜索調查消防局災害搶救科，深夜複訊相關人員，全案疑涉貪汙及偽造文書，搶救科張姓前科長及行政科賴姓科員各以10萬元交保、林姓科員5萬元交保。

據了解，慶祝餐會辦在礁溪鄉席開十幾桌，由於宜蘭特種搜救隊歷經一年半高強度訓練通過「NAP國家中型搜救隊認證」，成為具備國際出勤資格的縣市隊伍，可投入國際重大災難救援，整個訓練過程相當辛苦，當時包括代理縣長林茂盛、民間義消團體及媒體採訪記者都出席慶賀，場面熱鬧。

未料，事後遭人檢舉餐會涉嫌核銷不實，宜蘭地檢署掌握線報，昨天指揮調查站兵分多路搜索宜蘭縣消防局災害搶救科及相關人員住處，查扣多箱卷宗及簽呈，並約談災害搶救科張姓前科長及行政科等人員。

基於偵查過程不公開，不過卻一再有人傳出檢調是追查採購弊案，更點名幾年前金額高達8千多萬元「智慧消防三維實境管制系統」案。

檢調搜索後，陸續約談災害搶救科張姓前科長、王姓及林姓科員，實際辦理核銷的行政科賴姓科員等人。據了解，追查重點在於縣消防局災害搶救科辦理核銷NAP餐宴，疑似涉嫌浮報開支「以少報多」，多報了幾萬元，而且可能不只這場餐宴核銷不實，後續擴大追查其他開銷是否也有類似情節。

調查官詢問後，深夜把相關人員移送地檢署複訊，張姓前科長、賴姓科員各10萬元交保，林姓科員5萬元交保，王姓科員無保請回。據了解，近年來縣消防局檢舉案層出不窮，已經搞得內部人心惶惶。

宜蘭縣消防局人員涉嫌舉辦餐宴核銷不實，以少報多。檢調搜索調查，搶救科張姓前科長及行政科賴姓科員各以10萬元交保、林姓科員5萬元交保。記者戴永華／攝影