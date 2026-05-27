柬埔寨籍大陸男在台成立騰雲集團 博弈洗錢17億17人起訴

柬埔寨籍大陸男子蘇忠生透過在台負責人朱大潛等人在台設立騰雲集團，開發博弈遊戲、提供賭博客服，並製作虛偽交易合約，利用空殼公司層層轉匯洗錢超過17億餘元，宛如太子集團透過天旭公司從事博弈服務翻版。台北地檢署今偵結，依洗錢金額達1億元以上等罪嫌起訴朱等17人及騰雲資訊等5家公司，朱等人分別求刑4年至9年不等徒刑。

檢方追查，蘇忠生涉嫌從2016年來台非法設立騰雲集團，招募朱大潛擔任在台實際負責人、甘逸偉擔任會計簽證業務，並陸續成立天堂遊戲有限公司、騰雲資訊公司、薩摩亞商精博互娛科技公司、誠安數位科技公司、順為信息公司、崴拓資訊公司等6家集團在台公司，用以開發線上賭博遊戲、嫁接入出金系統及提供線上賭博平台客服；另在境外成立公司BVI騰雲公司、DG公司、CF公司作為轉匯使用。

檢方認定，通緝中的蘇忠生涉嫌指示朱大潛、甘逸偉，會計人員宋怡臻、曾之岳及李冠群等13人員工為騰雲集團開發 「好運國際」 等線上賭博平台，並自行開發「順付Pay」入出金系統、將線上賭博平台嫁接支付寶、微信等入出金系統，並提供賭博平台客服，非法經營線上賭博。

檢方追查，朱涉嫌指示宋、曾製作虛偽交易合約、開立不實統一發票，用空殼公司DG公司、CF公司將賭博犯罪所得匯入騰雲集團在台公司；自2018年8月起至2026年1月間洗錢金額超過17億3323萬元，被告朱大潛等17人犯罪所得合計達2007萬2599萬元。

檢方依洗錢防制法金額達1億以上、刑法意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博等罪嫌起訴17人，對朱大潛求刑9年併科罰金1000萬元、甘逸偉7年6月併科罰金500萬元，會計人員宋怡臻、曾之岳均求刑4年，併科罰金250萬元。全案查扣6億6166萬餘元、洗錢金額17億餘元，朱大潛等人犯罪所得2007萬餘元，建請宣告沒收或追徵其價額。