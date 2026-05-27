聽新聞
0:00 / 0:00
幫郭台銘收購連署書更一審判3年4月 周典論：遺憾、研議上訴
屏東縣議長國民黨籍周典論涉為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，一審周典論被屏東地方法院以違反總統副總統選舉罷免法，判周典論4年徒刑，併科500萬元罰金、褫奪公權6年，全案上訴後，高雄高分院改判3年2月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金，周典論不服再上訴，最高法院發回，今更一審改判3年4月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金。可上訴。
議長周典論對於判決結果表示很遺憾，將收到判決書後和律師研議並提出上訴。
2023年底郭台銘與藝人賴佩霞參選第16屆總統、副總統，周典論為協助郭台銘通過參選門檻，分別於2023年9月交付500萬元給周品全，由周以老鼠會方式拉人，每票500元收購連署書。
周典論今得知更一審判決結果，周典論透過小女兒周芸均回應判決結果，周芸均說，對判決結果感到很遺憾，會與律師研議再提上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。