幫郭台銘收購連署書更一審判3年4月 周典論：遺憾、研議上訴

平日以音樂教學、線上直播彈唱為業的陳女，指控原配林女懷疑她與丈夫有不正常往來，長期對她進行電話恐嚇、直播留言騷擾、假冒快遞刺探個資，甚至雇用徵信社跟蹤，更在她直播時公然嗆她「搶人老公」要讓她身敗名裂，害她收入斷崖式下滑還罹患焦慮症，憤而求償211萬元，新竹地院審理時發現陳女公然在大街上摟抱林女老公且十指緊扣，林女所言乃是「揭露事實」，駁回陳女之訴。

2026-05-27 10:20