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遭控偷吃人夫元配亂入直播嗆「搶人老公」 網紅女歌手求償百萬敗訴

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

平日以音樂教學、線上直播彈唱為業的陳女，指控原配林女懷疑她與丈夫有不正常往來，長期對她進行電話恐嚇、直播留言騷擾、假冒快遞刺探個資，甚至雇用徵信社跟蹤，更在她直播時公然嗆她「搶人老公」要讓她身敗名裂，害她收入斷崖式下滑還罹患焦慮症，憤而求償211萬元，新竹地院審理時發現陳女公然在大街上摟抱林女老公且十指緊扣，林女所言乃是「揭露事實」，駁回陳女之訴。

平日以音樂教學、線上直播彈唱為業的陳女，獨資創立音樂工作室長期與大型上市櫃公司及醫院有展演合作關係，原於國內小有名氣且收入頗豐。

判決書指出，陳女主張林女因認定她介入婚姻，自2024年間多次以電話聯繫她與家人，內容涉及「我知道你住哪裡」、「指稱陳女與多名男性有染」、「要讓陳女名聲臭掉、身敗名裂」等語，並指控對方持續1年在她直播間公然留言「主播是單親媽媽？孤兒？可憐！難怪要搶人家老公…」甚至假冒快遞員到住處社區刺探個資，還雇徵信社跟蹤，導致她精神受創、罹患廣泛性焦慮症，並造成工作收入斷崖式下滑，因此請求工作損失及精神慰撫金共211萬。

林女抗辯指出，因陳女確實介入她婚姻，經她蒐證對二人提告，先生為求原諒而坦承與陳女確有姦情。

法院認為，陳女本身經常公開從事音樂教學、展演及直播，林女取得其資料未必違法；即使資料來自丈夫提供，因林女是為維護婚姻與家庭完整，且資料僅用於聯繫陳女及其家人、制止介入婚姻行為，屬保護合法利益範圍，符合個資法例外規定，不構成侵權。

法官根據照片得知，陳女與林女先生於公共場合街道上，互有摟抱、親吻髮梢、緊靠耳邊講話、十指緊扣、牽手相視而笑等行為，足認兩人確有不正當男女往來關係，林女發表此部分言論，即非憑空捏造，所言也僅是一種實況的揭露，而這種實況的揭露會給陳女帶來什麼樣的社會評價，本來就是陳女個人問題，因此駁回全案。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

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