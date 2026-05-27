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男酒駕無照拒繳32萬罰鍰 嘉義分署強制保單扣薪逼出面

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市林姓民眾因多起酒駕及無照駕駛滯欠32萬餘元，移送嘉義分署執行，林男一度避不見面，直到執行人員強制終止其人壽保險保單並核發扣薪命令，林男才主動現身辦理分期繳納。嘉義分署表示，義務人受罰後若惡意拒不繳納，行政執行機關必將運用各種強制執行手段追查到底。

嘉義分署表示，林男自2024年3月起陸續被移送執行，但其名下無可供執行的不動產及動產，且執行人員前往現場執行時，始終避不見面，導致執行一度陷入膠著。執行人員清查發現林男持有人壽保險保單，在多次通知後林男仍置若罔聞，嘉義分署隨即依法強制終止該保險契約，成功收繳解約金清償27萬餘元。

因林男在執行期間仍持續產生新的交通違規罰鍰，滯欠金額仍有7萬餘元。

執行人員持續注意其經濟狀況，今年年5月發現林男領取薪資所得，隨即核發扣薪命令，迫使長期避不見面的林男主動前往分署協談還款計畫。執行人員認定林男已有積極清償意願，同意其辦理分期繳納，自今年5月起按月繳納3500元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子滯欠32萬交通罰鍰，嘉義分署出狠招扣除保單薪資終願分期。圖／翻攝畫面
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嘉義 酒駕 保單

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