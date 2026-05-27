台南前副市長顏純左之子顏大鈞吸金上億 二審改判2年可緩刑

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，顏父代為出面，僅與3人和解，一審認他犯詐欺取財判刑7年10月，檢辯均上訴，而3名被害人不同意以其債務四成為和解條件，希望法官判重一點，台南高分院上午宣判，顏2年、緩刑5年。

「很對不起」顏大鈞向梁女等3人致歉，他說，自己能力有限，致和解狀況不如預期，希望能再給一次機會能與你們和解。顏大鈞及律師均認為原審判太重，希望法官能給予緩刑機會。

台南高分院合議庭審理時，梁女、李及呂男子3名未和解受害人到庭，面對顏以四成的和解，梁女等3人均表示「無法接受」。

檢方指出，原審對梁女等3人未和解部分，分處3年2月、3年10月及3年4月部分，量刑太輕。檢方說，顏生活豪奢、揮霍無度，賭博積欠鉅額債務，動起歪腦筋，利用父親光環及「賴某某是乾爹」招攬投資，詐欺6名被害人財物上億元。

檢方表示，現今詐欺猖獗，依比例原則，依法院判例，幫助加重詐欺犯認罪達和解給予緩刑機會，但顏是加重詐欺正犯，部分巨款未和解，不宜給予緩刑，應入監服刑，負起本應負責法律責任。

檢方也認為，顏履行和解全靠父親，若父親不幫忙和解，本身也無法履行和解條件，尤其他有逃亡、藏匿事實，再他仍有數不清債主，無法計算債務達數千萬元，令他難以招架，很可能一走了之、求償無門。

檢方起訴，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，分別於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向陳姓等5名被害人涉詐取財物，計達9198萬多元。其中，梁姓被害人於前年6月至8月間，面交37次，計達4375萬元。經檢方追加起訴，累計金額約1.2億元。