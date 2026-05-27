快訊

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

聽新聞
0:00 / 0:00

台南前副市長顏純左之子顏大鈞吸金上億 二審改判2年可緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，涉向梁姓女子等6名被害人吸金上億元，顏父代為出面，僅與3人和解，一審認他犯詐欺取財判刑7年10月，檢辯均上訴，而3名被害人不同意以其債務四成為和解條件，希望法官判重一點，台南高分院上午宣判，顏2年、緩刑5年。

「很對不起」顏大鈞向梁女等3人致歉，他說，自己能力有限，致和解狀況不如預期，希望能再給一次機會能與你們和解。顏大鈞及律師均認為原審判太重，希望法官能給予緩刑機會。

台南高分院合議庭審理時，梁女、李及呂男子3名未和解受害人到庭，面對顏以四成的和解，梁女等3人均表示「無法接受」。

檢方指出，原審對梁女等3人未和解部分，分處3年2月、3年10月及3年4月部分，量刑太輕。檢方說，顏生活豪奢、揮霍無度，賭博積欠鉅額債務，動起歪腦筋，利用父親光環及「賴某某是乾爹」招攬投資，詐欺6名被害人財物上億元。

檢方表示，現今詐欺猖獗，依比例原則，依法院判例，幫助加重詐欺犯認罪達和解給予緩刑機會，但顏是加重詐欺正犯，部分巨款未和解，不宜給予緩刑，應入監服刑，負起本應負責法律責任。

檢方也認為，顏履行和解全靠父親，若父親不幫忙和解，本身也無法履行和解條件，尤其他有逃亡、藏匿事實，再他仍有數不清債主，無法計算債務達數千萬元，令他難以招架，很可能一走了之、求償無門。

檢方起訴，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，分別於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向陳姓等5名被害人涉詐取財物，計達9198萬多元。其中，梁姓被害人於前年6月至8月間，面交37次，計達4375萬元。經檢方追加起訴，累計金額約1.2億元。

台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」招牌吸金上億元。記者袁志豪／翻攝
台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」招牌吸金上億元。記者袁志豪／翻攝

顏大鈞 顏純左 台南

延伸閱讀

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

介紹昔日軍中同袍替中共收集情資 男為5千元代價逆轉重判7年

幫郭台銘收購連署書 屏東縣議長周典論更一審判3年4月

幫郭台銘收購連署書 屏東縣議長周典論更一審判3年4月

相關新聞

幫郭台銘收購連署書 屏東縣議長周典論更一審判3年4月

屏縣議長周典論被控花錢為鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，經地院依違反正副總統選罷法判刑4年，高雄高分院僅認收購4份連署，對選情影響不大，從輕改判3年2月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金，他不服再 上訴，最高法院發回後，今上午更一審改判3年4月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金。

立委羅明才前助理連署罷免案造假 劉時郡3人認罪全判緩刑

國民黨立委羅明才新店服務處2名時任主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免案連署書，依偽造文書、個資法等罪起訴，3人認罪，台北地院審理，今判3人全部緩刑。

柬埔寨籍大陸男在台成立騰雲集團 博弈洗錢17億17人起訴

柬埔寨籍大陸男子蘇忠生透過在台負責人朱大潛等人在台設立騰雲集團，開發博弈遊戲、提供賭博客服，並製作虛偽交易合約，利用空殼公司層層轉匯洗錢超過17億餘元，宛如太子集團透過天旭公司從事博弈服務翻版。台北地檢署今偵結，依洗錢金額達1億元以上等罪嫌起訴朱等17人及騰雲資訊等5家公司，朱等人分別求刑4年至9年不等徒刑。

幫郭台銘收購連署書更一審判3年4月 周典論：遺憾、研議上訴

屏東縣議長國民黨籍周典論涉為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，一審周典論被屏東地方法院以違反總統副總統選舉罷免法，判周典論4年徒刑，併科500萬元罰金、褫奪公權6年，全案上訴後，高雄高分院改判3年2月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金，周典論不服再上訴，最高法院發回，今更一審改判3年4月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金。可上訴。

遭控偷吃人夫元配亂入直播嗆「搶人老公」 網紅女歌手求償百萬敗訴

平日以音樂教學、線上直播彈唱為業的陳女，指控原配林女懷疑她與丈夫有不正常往來，長期對她進行電話恐嚇、直播留言騷擾、假冒快遞刺探個資，甚至雇用徵信社跟蹤，更在她直播時公然嗆她「搶人老公」要讓她身敗名裂，害她收入斷崖式下滑還罹患焦慮症，憤而求償211萬元，新竹地院審理時發現陳女公然在大街上摟抱林女老公且十指緊扣，林女所言乃是「揭露事實」，駁回陳女之訴。

男酒駕無照拒繳32萬罰鍰 嘉義分署強制保單扣薪逼出面

嘉義市林姓民眾因多起酒駕及無照駕駛滯欠32萬餘元，移送嘉義分署執行，林男一度避不見面，直到執行人員強制終止其人壽保險保單並核發扣薪命令，林男才主動現身辦理分期繳納。嘉義分署表示，義務人受罰後若惡意拒不繳納，行政執行機關必將運用各種強制執行手段追查到底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。