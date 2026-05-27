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幫郭台銘收購連署書 屏東縣議長周典論更一審判3年4月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏縣議長周典論被控花錢為鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，經地院依違反正副總統選罷法判刑4年，高雄高分院僅認收購4份連署，對選情影響不大，從輕改判3年2月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金，他不服再 上訴，最高法院發回後，今上午更一審改判3年4月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金。

2023年底郭台銘與藝人賴佩霞參選第16屆總統、副總統，周典論為協助郭台銘通過參選門檻，分別於2023年9月交付500萬元給周品全，由周以老鼠會方式拉人，每票500元收購連署書。

隨後，周品全將其中10萬元交給潮州鎮鎮公所陳姓約雇人員，陳男則在同年10月初，要求黃姓宮廟堂主成立連署站，並以每分連署書500元，邀約黃男及其配偶潘婦協助收集。黃男、潘婦答應後，再以每份200元價格，向黃姓民眾等多人邀集連署。

檢警獲報後展開偵辦，周品全一度涉案被收押，周典論因找周品全協助連署，也被一併查辦，檢方聲押獲准。

周收押200天後才以150萬元交保，檢方偵辦時，周品全等4人坦承犯行，檢方予以緩起訴處分，因周典論始終不認罪，檢方認其無悔意，建請法院重判。

屏東地院審理時，周典論仍不認罪，辯稱是連署活動的「工作費」，但合議庭不採信他說法，認為周位居地方民意代表之首，竟無視法律禁令，妨害總統副總統選舉連署公正性，考量他最終募得連署書不多，判周典論4年徒刑，併科500萬元罰金、褫奪公權6年。

他不服上訴，高雄高分院合議庭認為，郭台銘連署書以賄賂方式完成僅有 4 人，實際對選情影響不高，考量周典論身為議長，要求周品全以老鼠會方式賄賂連署人，因此量刑部分從輕改判，扣案犯罪所得490萬800元、未扣案9萬9200元均宣告沒收。

屏東縣議長國民黨籍周典論（右）以500萬元為鴻海創辦人郭台銘（左）參選總統收購連署書。（本報資料照片）
屏東縣議長國民黨籍周典論（右）以500萬元為鴻海創辦人郭台銘（左）參選總統收購連署書。（本報資料照片）

周典論 郭台銘 連署書

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