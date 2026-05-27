「蔬果界台積電」負責人夫婦涉掏空通緝潛逃海外 網傳藏身處曝

曾號稱打造「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司，2021年爆發挪用公款跳票風暴，公司負責人呂政諺與妻子張秀蘭潛逃出境，2022年遭嘉義地檢署通緝，事隔5年多，有網友日前在社群網路爆料指稱，掌握2人海外住處在美國洛杉磯，引起嘉檢關切，讓這起經濟犯罪案再引發地方熱議。

有網友在社群平台發文，指稱掌握呂政諺夫妻在美國住處與生活現況，詢問「可以向哪個單位檢舉」，引發網友熱烈討論。貼文指2人藏身美國洛杉磯。對此，嘉義地檢署指出，偵辦青松樂活科技農業公司業務侵占等案件時，查出呂政諺與張秀蘭2020年1月至2021年4月期間，涉嫌利用職務之便，擅自挪用公司帳戶現金及支票占為己有，造成公司損失高達新台幣1億6229萬2543元。

檢方偵辦結果，認定2人涉犯刑法業務侵占、詐欺得利與背信等罪嫌。不過，2人案發潛逃出境，經傳喚、拘提未到案，檢方2022年1月3日依法發布通緝，並由法務部調查局將2人資料列入外逃通緝犯查詢系統。地檢署說，依刑法規定，2人涉犯最重本刑5年有期徒刑之罪，加上通緝期間追訴權時效停止進行，整體追訴權時效延長至2047年，司法機關將持續追緝。

檢方指出，若民眾在美國發現呂政諺與張秀蘭行蹤，可透過台灣駐美辦事處，或直接向嘉義地檢署提供情資。由於台美之間實務上透過司法互助與移民法程序進行遣返，若能提供2人在美國的具體住址、使用化名、聯絡方式或經常出沒地點，都有助提升查緝成功率。檢方強調，檢舉人身分依法嚴格保密，將積極指揮執法機關全力追緝，捍衛司法追訴權，維護健全市場經濟秩序。