快訊

美伊達協議？Piper Sandler潑冷水：荷莫茲海峽恐再封數月 油價飆新高

刪訊息滅證？警政署專員淪鍾文智「私家偵探」疑有不正利益 檢方聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

「蔬果界台積電」負責人夫婦涉掏空通緝潛逃海外 網傳藏身處曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

曾號稱打造「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司，2021年爆發挪用公款跳票風暴，公司負責人呂政諺與妻子張秀蘭潛逃出境，2022年遭嘉義地檢署通緝，事隔5年多，有網友日前在社群網路爆料指稱，掌握2人海外住處在美國洛杉磯，引起嘉檢關切，讓這起經濟犯罪案再引發地方熱議。

有網友在社群平台發文，指稱掌握呂政諺夫妻在美國住處與生活現況，詢問「可以向哪個單位檢舉」，引發網友熱烈討論。貼文指2人藏身美國洛杉磯。對此，嘉義地檢署指出，偵辦青松樂活科技農業公司業務侵占等案件時，查出呂政諺與張秀蘭2020年1月至2021年4月期間，涉嫌利用職務之便，擅自挪用公司帳戶現金及支票占為己有，造成公司損失高達新台幣1億6229萬2543元。

檢方偵辦結果，認定2人涉犯刑法業務侵占、詐欺得利與背信等罪嫌。不過，2人案發潛逃出境，經傳喚、拘提未到案，檢方2022年1月3日依法發布通緝，並由法務部調查局將2人資料列入外逃通緝犯查詢系統。地檢署說，依刑法規定，2人涉犯最重本刑5年有期徒刑之罪，加上通緝期間追訴權時效停止進行，整體追訴權時效延長至2047年，司法機關將持續追緝。

檢方指出，若民眾在美國發現呂政諺與張秀蘭行蹤，可透過台灣駐美辦事處，或直接向嘉義地檢署提供情資。由於台美之間實務上透過司法互助與移民法程序進行遣返，若能提供2人在美國的具體住址、使用化名、聯絡方式或經常出沒地點，都有助提升查緝成功率。檢方強調，檢舉人身分依法嚴格保密，將積極指揮執法機關全力追緝，捍衛司法追訴權，維護健全市場經濟秩序。

曾號稱打造「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司，2021年爆發挪用公款跳票風暴，公司負責人呂政諺與妻子張秀蘭潛逃出境，2022年遭嘉義地檢署通緝，法務部調查局將2人資料列入外逃通緝犯查詢系統。圖／嘉檢提供
曾號稱打造「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司，2021年爆發挪用公款跳票風暴，公司負責人呂政諺與妻子張秀蘭潛逃出境，2022年遭嘉義地檢署通緝，法務部調查局將2人資料列入外逃通緝犯查詢系統。圖／嘉檢提供

台積電 通緝 嘉義

延伸閱讀

天逸集團假交易真掏空…藏鏡人溫峰泰滯留海外多年遭逮 北檢漏夜偵訊

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

影／警政署專員淪鍾文智「私家偵探」 檢方疑有不正利益 聲押禁見

宜蘭縣消防局驚爆採購弊案 檢調突擊搜索災害搶救科約談5人

相關新聞

立委羅明才前助理連署罷免案造假 劉時郡3人認罪全判緩刑

國民黨立委羅明才新店服務處2名時任主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免案連署書，依偽造文書、個資法等罪起訴，3人認罪，台北地院審理，今判3人全部緩刑。

「蔬果界台積電」負責人夫婦涉掏空通緝潛逃海外 網傳藏身處曝

曾號稱打造「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司，2021年爆發挪用公款跳票風暴，公司負責人呂政諺與妻子張秀蘭潛逃出境，2022年遭嘉義地檢署通緝，事隔5年多，有網友日前在社群網路爆料指稱，掌握2人海外住處在美國洛杉磯，引起嘉檢關切，讓這起經濟犯罪案再引發地方熱議。

影／警政署專員淪鍾文智「私家偵探」 檢方疑有不正利益 聲押禁見

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，但發監前棄保潛逃，檢調追查鍾文智警界內鬼，發現警政署公關室兩線四星專員林劼緯，擔任大安分局和平東路派出所長期間，多次洩漏酒店臨檢勤務給鍾，還交代昔日部屬擅查21筆個資，台北地檢署昨天搜索約談10人到案，檢察官陳雅詩認為林曾經刪除手機訊息，鮮有滅證之虞，且與鍾之間疑有不正利益，清晨向法院聲押禁見。

出院買針劑回家打保險竟不賠？女打「杜避炎」求償9萬遭拒 二審又敗

紀姓女子因嗅覺喪失住院治療，出院時自費購買5劑注射劑回家施打，事後向宏泰人壽申請實支實付醫療保險金遭拒，簡易判決紀女敗訴，她不服再提上訴，桃園地院審理認定，出院後自行使用的藥物，非住院期間實際接受的醫療行為費用，判決紀女敗訴定讞。

踩水溝蓋破洞重摔顱內出血 三重區公所要賠老婦138萬元

游姓婦人5年前徒步行經新北市三重區六張街時，踩到破損水溝蓋而向前摔倒，造成顱內出血、胸椎骨折、牙齒斷裂等，她提告請求國家賠償，一審判三重區公所應賠償315萬餘元，案件上訴，台灣高等法院今改判區公所應賠償138萬餘元，游婦可上訴，區公所則不得上訴。

介紹昔日軍中同袍替中共收集情資 男為5千元代價逆轉重判7年

許姓兄弟結識在澳門擔任賭場廳主「龍哥」等人，在網路刊登「軍人借貸廣告」或找當鋪業者合作，吸引有借貸需求現役軍人，涉蒐集我國軍事情報，許姓兄弟檔等15人及蔡姓等8名軍人共23人均判刑，最重者判10年2月，另黃姓男子無罪，檢方不服上訴，最高法院發回，台南高分院今改判7年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。