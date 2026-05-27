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影／警政署專員淪鍾文智「私家偵探」 檢方疑有不正利益 聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，但發監前棄保潛逃，檢調追查鍾文智警界內鬼，發現警政署公關室兩線四星專員林劼緯，擔任大安分局和平東路派出所長期間，多次洩漏酒店臨檢勤務給鍾，還交代昔日部屬擅查21筆個資，台北地檢署昨天搜索約談10人到案，檢察官陳雅詩認為林曾經刪除手機訊息，鮮有滅證之虞，且與鍾之間疑有不正利益，清晨向法院聲押禁見。

同案約談的鍾文智母親鄭鳳珍，疑出借帳戶供林劼緯使用，檢方懷疑是用來隱匿不法所得，依洗錢罪諭令鄭婦50萬交保；林劼緯母親張美華，帳戶同樣有不明資金進出，諭令50萬元交保，兩人均制出境出海。

大安分局瑞安派出所巡佐徐毓庭、受林劼緯請託查詢個資，依洩密罪10萬元交保；鍾文智司機葉仲清替友人陳家儒找林劼緯查詢個資，分別交保30萬元、10萬元；檢調另提訊在押的南港分局派出所副所長黃梓翔，訊後還押看守所。

林劼緯是警大71期，歷任南港分局南港派出所、信義分局吳興街派出所及大安分局和平東路派出所長，之後調任警政署保安組反恐科，他曾協助偵辦一銀盜領案，也曾破獲地下兵工廠，原本前途看好，沒想到因洩密鍾文智被檢方聲押，令人不勝唏噓。

檢方偵辦鍾文智落跑案，先前已針對曾任職信義分局、接受鍾文智招待喝花酒的官警發動多次搜索，羈押並起訴時任福德派出所副所李俊良、求刑8年。

調查顯示，鍾文智在台期間，常宴請竹聯幫、四海幫大哥到東區便服酒店「麗園」談事，由於統領商圈是臨檢熱點，鍾為避免被警方打擾，透過時任和平東路派出所長林劼緯洩漏臨檢情資。

此外，鍾文智曾投資生技股后康友–KY股票，沒想被A走數千萬元，鍾心有不甘，請託林劼緯查詢康友董座黃文烈個資，不過林劼緯調任警政署後，沒有查詢個資權限，故請託昔日部屬徐毓廷、黃梓翔幫忙，總計2016至2020年間，共查詢21筆個資，有 1/3都與鍾文智有關。

誇張的是，葉仲清知悉林劼緯可查詢個資，竟私下委託林劼緯幫忙友人陳家儒偷查資料，林劼緯明知查詢對象與鍾文智無關，卻依然照單全收，辦案人員形容，林劼緯彷彿是「鍾家私人偵探」。

檢察官陳雅詩為釐清全案有無行收賄弊端，25日指揮台北市調查處搜索多處地點，約談10人到案，清查鍾文智與林劼緯之間有無對價關係。

「鮑魚達人」鍾文智母親鄭鳳珍涉洗錢，檢方諭令50萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
「鮑魚達人」鍾文智母親鄭鳳珍涉洗錢，檢方諭令50萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影

南港分局派出所副所長黃梓翔涉洩密遭羈押，昨提訊出庭。記者張宏業／攝影
南港分局派出所副所長黃梓翔涉洩密遭羈押，昨提訊出庭。記者張宏業／攝影

鍾文智司機葉仲清涉個資法等罪30萬交保。記者張宏業／攝影
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警政署公關室專員林劼緯母親張美華涉洗錢，檢方諭令50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
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警政署公關室兩線四星專員林劼緯（前排右），涉洩密「鮑魚達人」鍾文智遭聲押禁見。記者張宏業／攝影
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台北市大安分局瑞安所巡佐徐毓廷涉擅查個資，檢方諭令10萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
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鍾文智司機葉仲清友人陳家儒涉個資法10萬交保。記者曾原信／攝影
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鍾文智

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