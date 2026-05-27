出院買針劑回家打保險竟不賠？女打「杜避炎」求償9萬遭拒 二審又敗

紀姓女子因嗅覺喪失住院治療，出院時自費購買5劑注射劑回家施打，事後向宏泰人壽申請實支實付醫療保險金遭拒，簡易判決紀女敗訴，她不服再提上訴，桃園地院審理認定，出院後自行使用的藥物，非住院期間實際接受的醫療行為費用，判決紀女敗訴定讞。

判決指出，紀姓女子2019年12月30日向宏泰人壽投保「新樂活一生失能照護終身保險」，並附加實支實付型的「薰衣草醫療健康保險附約」，2023年4月間，紀女因嗅覺喪失及慢性鼻竇炎前往台中榮民總醫院住院治療。

住院期間，紀女在醫院施打一劑自費「杜避炎」注射劑，並依照醫生囑咐，一口氣自費購買每支單價1萬8399.3元的5劑同款注射劑及單價35元的1劑皮下肌肉注射劑，準備出院回家後繼續使用，醫療費用總共9萬2032元。

紀女事後向保險公司申請共9萬2032元醫療費用理賠，但遭宏泰人壽拒賠。紀女認為，這些注射劑是經專業醫師評估後的必要醫療處置，與住院原因相同，且治療具備持續性，當然屬於住院醫療費用的理賠範圍，因此告上法院，要求宏泰人壽給付9萬2032元醫療費。

宏泰人壽則以保險附約所約定的住院保險範圍，必須是「住院診療期間」實際發生的必要費用，不應該包含出院後延伸的費用；紀女帶回家的針劑屬於居家自行施打，不能列入給付範圍為由抗辯。

桃園地院簡易庭法官認為，保單保障的是住院期間實際接受治療所產生的醫療費用，紀女雖在住院時購買「杜避炎」藥劑，但5劑藥物是帶回家後自行施打，不屬於住院醫療，因此保險公司可不理賠；法官也說，若連出院後使用的藥物都納入理賠，恐讓病患趁出院前大量購買高價自費藥品，增加保險浮濫給付風險，因此駁回紀女請求給付9萬2032元保險金一案。

紀女不服上訴，強調保單條款未將此類藥物列為除外責任，且自己僅投保一張實支實付保單，並無藉此獲利情形，應符合損害填補原則。

二審合議庭審理認為，對照雙方保險附約條款，條文明確寫著必須是「住院期間內所發生」的費用，如果將此範圍擴張解釋為住院期間購買的所有藥劑都算，恐怕會發生被保險人在出院之際任意大量購買自費藥物、要求保險公司全全買單的狀況，這顯然違反保險法理的「最大善意原則」。

合議庭進一步審酌金融消費評議中心的評議書，指出「杜避炎」注射劑通常由患者居家自行施打即可，並不具備必須住院治療的必要性。紀女在住院期間施打的劑量雖有觀察副作用的必要，但出院所攜帶的5劑針劑屬於後續居家療程，並非在院內接受的醫療行為。

合議庭最後認定簡易庭原審判決並無違誤，紀女上訴無理由予以駁回，且本案不得再上訴，全案定讞。