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踩水溝蓋破洞重摔顱內出血 三重區公所要賠老婦138萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

游姓婦人5年前徒步行經新北市三重區六張街時，踩到破損水溝蓋而向前摔倒，造成顱內出血、胸椎骨折、牙齒斷裂等，她提告請求國家賠償，一審判三重區公所應賠償315萬餘元，案件上訴，台灣高等法院今改判區公所應賠償138萬餘元，游婦可上訴，區公所則不得上訴。

游婦主張，三重區公所應隨時注意管理維護路旁水溝蓋，發現水溝蓋破損時應更換或填補，防止路人絆倒受傷，但區公所卻疏於注意，使水溝蓋破損形成凹洞，害她2021年12月11日經過時，踩進破損處摔倒在地，導致顱內出血、胸椎骨折、牙齒斷裂等，至今無法痊癒，請求賠償醫藥費、看護費、精神慰撫金等，共492萬餘元。

三重區公所反駁，水溝蓋雖有些微破損，但上述平整，不影響用路安全，區公所也會定期維護保養，管理上沒有疏失，並認為游婦若有看著水溝蓋便不會受傷，請求駁回訴訟。

一審根據監視器畫面，認為游婦踩進破損處才會跪地摔倒，認為水溝蓋確實有破損，區公所事後也有填平破損處，認為公所未善盡管理維護之責。

不過，一審也指出，游婦應可判斷水溝蓋破損而即時閃避，難以認定游婦有盡注意避免義務，認為區公所應負擔70%過失責任，判決賠償315萬餘元。

案件上訴，高院認為水溝蓋事故當時確實有明顯破損、凹洞，且面積不小，區公所應負賠償責任。不過，經鑑定認為游婦術後3個月有回復的可能性，認為請求看護費應以16萬餘元為適當，改判區公所應賠償138萬餘元。

台灣高等法院民事庭。圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院民事庭。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 三重 國賠

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