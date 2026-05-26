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「看你不爽很久」輔大肄業生持美工刀割傷名醫江漢聲 傷害罪判刑1年6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

輔仁大學肄業生曾柏瑋去年佯裝病人看診，持美工刀攻擊劃傷輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲，檢方依殺人未遂起訴求刑7年。新北地方法院今宣判，認定曾柏瑋無殺人犯意，但其行為造成醫療從業人員心生恐慌，全案從重依傷害罪判刑1年6月。

判決指出，曾柏瑋2025年10月底在臉書預先寫下「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江漢聲殺人之主觀犯意...」等文字，並設定在11月11日傍晚5時許刊登。

判決直指，去年11月11日下午2時許，曾柏瑋假裝是掛號病人進入診間，趁江漢聲為其診察完畢正在洗手背對之際，喊「我不是來看病的，我看你不爽很久了」，持預藏的美工刀揮砍江漢聲下半身，江徒手抵抗，曾仍持續攻擊，江右腕約6公分撕裂傷、左前臂淺裂傷、左手左腹壁擦挫傷等傷害；江逃離診間，曾妨害執行醫療業務持美工刀擲向江，但未擊中。

合議庭認定，檢方起訴指曾柏瑋涉殺人未遂罪嫌，但曾主觀上只有傷害犯意，無殺人犯意，曾犯醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪及刑法傷害罪，從重論傷害罪。

合議庭審酌，曾柏瑋對江另案獲判無罪，心生不滿，以謀求輿論關注為藉口持刀相向，所為欠缺現代社會成員包容異見的基本能力，所為也造成醫療從業人員心生恐慌，及社會上提供日常公共服務者，於毫無防備的日常行止中，懷有惶惶不安之感，曾柏瑋所犯妨害執行醫療業務，對醫病關係造成不良影響，實有不該。

合議庭考量，曾柏瑋坦承犯行、無前科、休學從事兼職社會科家教等生活情狀，依傷害罪判處有期徒刑1年6月。可上訴。新北地檢署表示，待收到判決書後再研議是否上訴。

新北地方法院。圖／聯合報系資料照片
新北地方法院。圖／聯合報系資料照片

輔大 殺人未遂 病人

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