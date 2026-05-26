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男刺傷前輔大校長江漢聲 新北法院判刑1年6月

中央社／ 新北26日電

曾姓男子去年持刀在診間揮砍前輔大校長江漢聲，被檢方依殺人未遂等罪起訴。新北地院今宣判，認曾男除刺傷江漢聲外，更造成醫療人員恐慌，但無殺人犯意，依傷害罪判刑1年6月。

前輔仁大學校長、醫師江漢聲去年11月11日在輔大附設醫院看診時，在診間突遭曾姓男子持美工刀刺傷，曾男隨即被保全制伏送辦。新北地檢署去年11月19日火速偵結，依刑法殺人未遂、違反醫療法等罪起訴，並具體求刑7年。

根據新北地院判決，曾男10月底在臉書預先寫下「無對江漢聲殺人之主觀犯意」等內容，並預設在案發當天下午5時許發布。

之後曾男在11月11日下午2時許，假裝以掛號病患身分進入輔大醫院診間，趁江漢聲診察完畢背對洗手之際，高喊「我不是來看病的，我看你不爽很久了」，拿出預藏的美工刀朝江漢聲下半身揮砍，導致其手部、腹部等處受傷。且江漢聲趁隙逃離診間時，曾男還將手中美工刀朝他擲去，幸未擊中。

合議庭認為，起訴書雖控曾男涉犯刑法殺人未遂罪嫌，但曾男主觀上只有傷害犯意，無殺人犯意，因此變更起訴法條為刑法傷害罪。

合議庭表示，曾男因對江漢聲涉背信案件獲判無罪，心生不滿，竟不思理性溝通持刀相向，欠缺現代社會包容異見的基本能力，除致人受傷外，更造成醫療人員心生恐慌，也讓社會上提供日常公共服務者心懷不安，且曾男妨害執行醫療業務，顯未尊重醫事人員，對醫病關係造成不良影響，實有不該。

合議庭審酌，曾男自始坦承犯行且無前科，但未獲江漢聲諒解，考量其家庭、經濟、智識程度、生活等一切情狀，依傷害罪判處有期徒刑1年6月。新北地檢署表示，待收到判決書後再研議是否上訴。

前輔仁大學校長、醫師江漢聲去年11月11日在輔大附設醫院看診時，在診間突遭曾姓男子持美工刀刺傷，曾男隨即被保全制伏送辦。圖／聯合報系資料照片
前輔仁大學校長、醫師江漢聲去年11月11日在輔大附設醫院看診時，在診間突遭曾姓男子持美工刀刺傷，曾男隨即被保全制伏送辦。圖／聯合報系資料照片

殺人未遂 輔大醫院

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