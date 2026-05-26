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海軍雷達站上尉涉擅離職守 嘉院判緩刑2年
莊姓男子被控民國114年間擔任海軍雷達站上尉副站長時涉擅離勤務所在地，台灣嘉義地方法院判處拘役15日，緩刑2年；全案仍可上訴。
根據台灣嘉義地方檢察署起訴書，莊姓男子114年8月30日為海軍某雷達站上尉副站長，當天下午5時到晚間8時須擔任雷情作業室值更官，負責轄區水面目標資料傳報與監視，確保轄區安全及監偵任務執行。
嘉檢表示，莊姓男子當時以電話與前時段值更官交接後，逕自留在寢室，直到當天晚間7時49分才到雷情作業室執行職務，由於雷達站發生部隊內不當飲酒等問題，經追查監視錄影發現莊姓男子行徑，莊姓男子被依違反陸海空軍刑法起訴。
嘉院審酌莊姓男子案發時為現役軍人，應守法重紀，竟擅離職守，漠視軍隊安全，負面影響軍紀及國軍形象，考量坦承犯行，有未成年子女且目前待業，判處拘役15日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑2年。
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