海軍雷達站上尉涉擅離職守 嘉院判緩刑2年

男子賴達穎去年在新北市三重區某小吃部消費，酒後和陳姓老翁起衝突，拿安全帽猛敲對方頭部，讓陳翁失去呼吸心跳，送醫雖撿回一命，但生活無法自理，必須入住養護中心，一審依殺人未遂罪判刑6年。案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，但維持判賴6年徒刑，可上訴。

2026-05-26 15:05